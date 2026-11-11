Humberto "Chupete" Suazo ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

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El exdelantero chileno Humberto "Chupete" Suazo fue inducido al Salón de la Fama del Fútbol Internacional como parte de la Generación 2026 en una conmovedora ceremonia en Pachuca, Hidalgo. El ídolo de Monterrey y la Selección de Chile compartió el honor con leyendas como Thierry Henry y Antonio "Turco" Mohamed, rompiendo en llanto al agradecer a su familia y al club regiomontano, donde dejó un legado histórico de 121 goles y múltiples títulos antes de su actual etapa como director técnico en San Luis de Quillota.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 09:17 AM.
En Deportes y editada el 11/11/2026 09:21 AM.