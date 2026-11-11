Humberto "Chupete" Suazo ingresa al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

Este martes 10 de noviembre, el estadio de Pachuca, Hidalgo, fue el escenario de una de las noches más especiales para el futbol continental: la inducción de la Generación 2026 al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Humberto Suazo compartió esta distinción con 17 figuras del balompié nacional e internacional, entre las que destacan Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Miroslav Klose, Bebeto, así como los exrayados Oribe Peralta, Ramón Morales y Antonio "Turco" Mohamed.Durante su discurso, el "Chupete" no pudo contener las lágrimas al recordar los sacrificios de su familia. "Muchas veces, por dejar los sueños de lado, me acompañaron en mi proceso", expresó, enviando un saludo a sus hijas, quienes no pudieron asistir, y recordando con emoción a su fallecido padre y a su madre, quien reside en Chile. "Perdón, pero estoy muy emocionado", dijo entre sollozos, recibiendo una cálida ovación del público. También agradeció a sus entrenadores y a su actual club, San Luis de Quillota, por otorgarle el permiso para asistir a este histórico evento.Suazo reservó un reconocimiento muy especial para el Club de Fútbol Monterrey, al que se refirió cariñosamente como "mis Rayados". Agradeció a la institución por abrirle las puertas de México, país donde nació uno de sus hijos, y por permitirle construir una historia de éxito.Llegó al equipo regiomontano en 2007 y, durante su estancia, disputó 255 partidos oficiales, anotando 121 goles y repartiendo 64 asistencias. Estos números lo consolidaron como el máximo goleador histórico del club durante casi siete años, hasta que Rogelio Funes Mori superó su marca en 2021. Con la divisa albiazul, Suazo conquistó los campeonatos de Liga MX del Apertura 2009 y Apertura 2010, y fue pieza fundamental del tricampeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf (2011, 2012 y 2013). Además, fue el máximo anotador del Clausura 2008 con 13 tantos y formó, junto a Aldo de Nigris, una de las duplas ofensivas más recordadas por la afición. También representó al futbol mexicano en tres ediciones del Mundial de Clubes de la FIFA.Más allá de su éxito en México, Suazo dejó una huella profunda en la Selección de Chile. Disputó 60 partidos internacionales y anotó 21 goles, destacando como el máximo anotador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, con 10 anotaciones. Participó en dicha Copa del Mundo, donde "La Roja" alcanzó los octavos de final.Tras su exitoso paso por Monterrey, tuvo una breve experiencia en el futbol europeo defendiendo al Real Zaragoza de España durante el primer semestre de 2010, antes de regresar a Rayados para cerrar su etapa como jugador. Actualmente, el "Chupete" Suazo ha transitado exitosamente a los banquillos, dirigiendo al San Luis de Quillota, club que le facilitó la logística para vivir este merecido homenaje que inmortaliza su carrera en la historia del fútbol.