México conquista tres medallas de bronce en una jornada histórica en los Juegos Olímpicos DAKAR

Jorge Octavio Martínez inició su participación directamente en los cuartos de final, donde se impuso con un marcador de 2-0 al representante de Libia, Yousuf Adel Alhabishi, dominando ambos rounds con puntuaciones de 14-6 y 14-7. Este triunfo no solo lo colocó entre los cuatro mejores, sino que le garantizó una presea para México.En la antesala de la final, Martínez buscaba avanzar para pelear por el oro y darle a la delegación su primera presea dorada en la competencia. Sin embargo, cayó ante el jordano Ahmad Aldahamsheh por decisión final de 2-0, con marcadores de 22-18 en el primer round y 16-1 en el segundo. A pesar de la derrota, su desempeño fue suficiente para colgarse la medalla de bronce.El boxeo fue otra de las disciplinas que brilló en esta jornada, aportando dos medallas de tercer lugar. En la categoría de 50 kilogramos, Alan Ocampo avanzó a las semifinales sin ceder puntos, venciendo por decisión unánime de 5-0 tanto a Yik Kan Chan (Hong Kong) como a Huriwaka Dean (Nueva Zelanda). En la pelea por el pase a la final, Ocampo cayó ante el irlandés Kristian Jubani con el mismo marcador de 5-0, asegurando así el bronce.Por su parte, Jorge Luis Nieblas compitió en la categoría de 70 kilogramos y llegó hasta la antesala de la final en un combate muy cerrado ante el kazajo Bibarys Ashirbay. Aunque los jueces otorgaron la victoria por decisión unánime al boxeador de Kazajistán, el resultado colocó a Nieblas en el podio, sumando la segunda medalla de bronce para el boxeo nacional en el día.Con las dos preseas del boxeo y el bronce de Jorge Martínez, México cerró la jornada con un balance muy positivo de tres medallas en un solo día de actividades. Este rendimiento permite a la delegación nacional alcanzar la cifra de 13 metales en lo que va de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, consolidando una participación histórica y llena de orgullo para el deporte mexicano en el escenario africano.