México conquista tres medallas de bronce en una jornada histórica en los Juegos Olímpicos DAKAR

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La delegación mexicana tuvo una jornada destacada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al sumar tres medallas de bronce en un solo día. Jorge Martínez aseguró el tercer lugar en su categoría tras caer en semifinales, mientras que los pugilistas Alan Ocampo y Jorge Luis Nieblas también subieron al podio, elevando a 13 el total de metales para México en la competencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 03:28 PM.
En Deportes y editada el 11/11/2026 03:35 PM.