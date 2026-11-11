La Selección Mexicana debuta en el Estadio BBVA ante Jamaica

La Selección Mexicana vivirá un momento sin precedentes en su trayectoria contemporánea al disputar su primer compromiso oficial en la cancha del Estadio BBVA. Inaugurado a mediados de 2015, el moderno recinto de los Rayados de Monterrey debió aguardar más de una década para recibir un duelo oficial del combinado nacional absoluto varonil, erigiéndose ahora como el escenario número 32 en la geografía del futbol mexicano que acoge al seleccionado azteca.Desde su apertura, el inmueble regiomontano fue catalogado como una de las obras de infraestructura deportiva más avanzadas de América Latina. Su imponente estructura metálica y la postal del Cerro de la Silla de fondo lo proyectaron casi de inmediato como una sede ineludible para grandes citas internacionales, afianzando su lugar en la lista de estadios que albergarán la Copa del Mundo de 2026. La programación de este duelo de Cuartos de Final salda una deuda histórica y convierte al estadio en una plaza estelar del calendario oficial.El condimento extra de este encuentro recae en el banquillo nacional. El enfrentamiento contra Jamaica marca la presentación en territorio mexicano del cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez. Tras una serie de ensayos en Estados Unidos con resultados adversos, que incluyeron caídas ante potencias como Estados Unidos y Chile, además de empates frente a representativos como Colombia y Perú, el choque en Guadalupe adquiere una trascendencia mayúscula. Este partido se perfila como el examen definitivo ante su propio público, en una aduana que exige victorias contundentes y un funcionamiento sólido para recuperar la confianza de la afición.A lo largo de más de un siglo de futbol internacional, el seleccionado mexicano ha inaugurado localías en un total de 31 estadios diferentes dentro de la República Mexicana. El balance histórico en estos primeros partidos es ampliamente favorable para la causa nacional, acumulando 22 victorias, seis empates y apenas tres descalabros.El choque frente a los "Reggae Boyz" colocará a prueba la solidez del cuadro tricolor en un ambiente de alta ebullición. El público de Monterrey, reconocido por su pasión y exigencia en la Liga MX, llenará las gradas con la expectativa de presenciar una victoria que asegure la clasificación a la ronda decisiva del certamen. Con el respaldo de 22 triunfos en 31 debuts a nivel nacional, la estadística juega a favor del combinado verde. No obstante, las experiencias amargas registradas en inmuebles modernos de reciente apertura, como el traspié ante Ecuador en Zapopan hace más de una década, sirven como advertencia para no caer en excesos de confianza. Rafael Márquez y sus dirigidos saltan a la cancha con la encomienda de rubricar un estreno victorioso y consolidar el vínculo con una plaza que será pilar en la justa mundialista.