La Selección Mexicana debuta en el Estadio BBVA ante Jamaica

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La Selección Mexicana disputará su primer partido oficial en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, frente a Jamaica por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Este encuentro marca el debut del combinado azteca en el "Gigante de Acero" tras más de una década de su inauguración, y representa el primer examen en territorio nacional para el cuerpo técnico dirigido por Rafael Márquez, quien busca revertir los resultados adversos obtenidos en giras previas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 09:58 AM.
En Deportes y editada el 11/11/2026 10:26 AM.