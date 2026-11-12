Eddy Reynoso es nombrado Entrenador del Año 2026 por el CMB, consolidando su récord histórico

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El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) nombró a Eddy Reynoso como el Entrenador del Año 2026 durante su 64.ª Convención Anual en Acapulco. El estratega del Canelo Team recibió este galardón por séptima vez, un récord histórico en la organización, en reconocimiento a un año exitoso que incluyó el regreso de Saúl "Canelo" Álvarez al trono supermediano y las victorias de sus otros pupilos, como Jaime Munguía e Isaac "Pitbull" Cruz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 08:35 AM.
En Deportes y editada el 12/11/2026 08:51 AM.