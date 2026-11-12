Eddy Reynoso es nombrado Entrenador del Año 2026 por el CMB, consolidando su récord histórico

Durante la sesión de clasificaciones del martes 10 de noviembre, en el marco de la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco, Guerrero, Eddy Reynoso fue galardonado como el Entrenador del Año 2026. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, destacó la labor del estratega mexicano: “Eddy Reynoso es un ejemplo de disciplina, conocimiento y pasión por el boxeo. Su trabajo va mucho más allá de preparar a un campeón para una pelea: ha construido un equipo, ha acompañado carreras extraordinarias y ha contribuido al desarrollo de nuevas generaciones”.Con este triunfo, Reynoso suma su séptima "toalla" del CMB, consolidándose como el técnico más distinguido en la historia de la organización.El CMB distinguió a Reynoso no solo por su trayectoria, sino por los resultados concretos de sus pupilos a lo largo de 2026, aplicando una preparación integral que abarca técnica, acondicionamiento físico, nutrición y recuperación. Entre los logros destacados del año se encuentran: