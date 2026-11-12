Michael Carrick es despedido del Manchester United tras un inicio desastroso

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El Manchester United ha despedido a Michael Carrick como entrenador principal tras apenas 173 días en el cargo, luego de un catastrófico inicio de temporada que dejó al equipo en el puesto 18 de la Premier League. La directiva, liderada por Sir Jim Ratcliffe, ya ha acordado verbalmente la llegada de Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, tras activar su cláusula de rescisión de 7 millones de libras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 10:08 AM.
En Deportes y editada el 12/11/2026 10:23 AM.