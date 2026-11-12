Michael Carrick es despedido del Manchester United tras un inicio desastroso

Michael Carrick fue despedido este jueves por la mañana en las instalaciones de entrenamiento de Carrington, llegando a las 7:50 a.m. y saliendo menos de dos horas y media después. La decisión fue ratificada en una crucial reunión de la junta directiva celebrada el miércoles en Mónaco, con la participación virtual de la familia Glazer desde Estados Unidos, junto al propietario minoritario Sir Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox.En un comunicado oficial, el club agradeció a Carrick, calificándolo como una "leyenda del Manchester United" que actuó con los más altos estándares de dedicación, pero admitió que, tras un comienzo decepcionante, "un cambio es necesario para lograr nuestras ambiciones". Carrick se convierte en el primer entrenador despedido en la Premier League esta temporada, seguido horas después por Pierre Sage, del Crystal Palace.A pesar de haber guiado al equipo al tercer lugar y de regreso a la Liga de Campeones como entrenador interino la temporada pasada, la situación se deterioró rápidamente tras su nombramiento permanente. El equipo acumula solo 3 victorias (una de ellas contra el modesto FK Sabah de Azerbaiyán), 6 empates y 8 derrotas, sin haber mantenido la portería a cero en la liga en toda la campaña.El clavo en el ataúd fue el dramático empate 4-4 contra el Aston Villa el pasado domingo, que dejó a los "diablos rojos" en la zona de descenso, en el puesto 18. La directiva le dio una última oportunidad para enderezar el rumbo ante Chelsea, Roma y Aston Villa, pero los resultados no convencieron a la cúpula de que el equipo estuviera en el camino correcto.Mauricio Pochettino, quien actualmente se desempeña como seleccionador de la República de Estados Unidos, ha llegado a un acuerdo verbal para asumir el mando. El club de Old Trafford realizó un enfoque formal ante la Federación de Fútbol de EE. UU. (US Soccer) para activar la cláusula de rescisión del entrenador argentino, valorada en 7 millones de libras. Pochettino heredará una plantilla que, según la directiva, es muy superior a los rendimientos mostrados hasta ahora.Descontento en el vestuario y caos directivoEl despido de Carrick ha sacado a la luz profundas grietas en el vestuario. El capitán Bruno Fernandes cuestionó públicamente las tácticas del entrenador (llegando a ser relegado al banquillo tras la humillante derrota ante el Bournemouth), mientras que Lisandro Martínez criticó duramente a la jerarquía por dejar a Carrick y a los jugadores "a la intemperie".La leyenda del club, Gary Neville, expresó que Carrick debe estar "disgustado" con la falta de profesionalismo de algunos jugadores, acusando a ciertos integrantes del plantel de no cuidar su alimentación, su descanso ni su compromiso con el escudo, afirmando que "se les ha subido a la cabeza".Esta decisión pone bajo una intensa lupa la gestión deportiva de INEOS. Desde que asumieron el control de las operaciones de fútbol en febrero de 2024, Berrada y Wilcox ya han pasado por Erik ten Hag, Ruben Amorim (quien duró 14 meses) y ahora Carrick. Este ciclo de despidos eleva la compensación pagada al personal técnico y ejecutivo en los últimos tres años a casi 30 millones de libras, a las que ahora se sumarán los 7 millones de Pochettino y los salarios de su extenso cuerpo técnico.