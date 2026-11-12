Pepe Segarra y figuras como Erubiel Durazo y Rodrigo López ingresan al Salón de la Fama del Beisbol

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El legendario cronista deportivo Pepe Segarra fue incorporado al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano este 12 de noviembre en Monterrey, como parte de la Clase 2026. El reconocido locutor, con más de 40 años de trayectoria, compartió este honor con eximias figuras del diamante como Erubiel Durazo, Rodrigo López, Mike Paul y Ricardo Solís, en una ceremonia que celebró tanto la excelencia en el campo de juego como la dedicación detrás del micrófono.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 09:06 AM.
En Deportes y editada el 12/11/2026 09:09 AM.