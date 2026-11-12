Pepe Segarra y figuras como Erubiel Durazo y Rodrigo López ingresan al Salón de la Fama del Beisbol

A sus 72 años, el veterano cronista Pepe Segarra vivió una de las noches más emotivas de su vida al ser inmortalizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, en una ceremonia celebrada el jueves 12 de noviembre en el museo ubicado en Monterrey, Nuevo León. Con más de cuatro décadas en los medios, Segarra ha narrado partidos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Series Mundiales, Juegos de Estrellas de Grandes Ligas, Series del Caribe y cinco Clásicos Mundiales de Beisbol.Durante el día de medios, el comentarista se mostró conmovido y agradecido, calificando su ingreso como "un sueño convertido en realidad". "Jamás me imaginé poder formar parte del Salón de la Fama e integrarlo como cronista... siempre he tratado de hacer y de dar lo mejor que tengo", declaró Segarra, quien se definió como "un auténtico bendecido". Su legado también incluye haber formado parte del legendario grupo de los "Tres Amigos" junto a Antonio de Valdés y Enrique Burak durante su etapa en Televisa, y haber recibido el Premio Nacional de Locutores de México en febrero de 2025.La Asamblea de Elección del Salón de la Fama reconoció no solo al periodismo, sino también a trayectorias sobresalientes dentro de las ligas nacionales y Grandes Ligas. Junto a Segarra, fueron inducidos: