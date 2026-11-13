México cierra con bronce histórico en taekwondo por equipos mixtos y alcanza su mejor marca

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La selección mexicana de taekwondo cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una histórica medalla de bronce en la prueba por equipos mixtos, integrada por Vania Mondragón, Sarai Herrera, Guillermo Cortés y Jorge Martínez. Con este resultado, el deporte de las artes marciales aportó cuatro preseas al país, y la delegación nacional alcanzó un total de 14 medallas, consolidando la mejor actuación de la historia de México en este tipo de justa, aunque sin lograr la presea dorada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/11/2026 10:15 AM.
En Deportes y editada el 13/11/2026 10:22 AM.