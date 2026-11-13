México cierra con bronce histórico en taekwondo por equipos mixtos y alcanza su mejor marca

El equipo mexicano de taekwondo tuvo un arranque complicado en la prueba por equipos mixtos, al caer 0-2 en su primer encuentro ante Turquía, selección que avanzó a la final y envió a México al repechaje. Sin embargo, los nacionales respondieron con contundencia: en la primera ronda del repechaje derrotaron a Arabia Saudita por 2-0, con marcadores parciales abrumadores de 53-13 y 32-10.En el duelo definitorio por la medalla de bronce, los mexicanos se enfrentaron a Alemania en un emocionante combate que ganaron 2-1, con parciales de 10-7, 30-37 y 24-20. Al finalizar el encuentro, el público senegalés, que abarrotó el recinto, ovacionó el triunfo de México en reconocimiento a su entrega y pasión. El oro de esta prueba fue para Jordania, que venció 2-0 a Turquía, llevándose esta última la plata.Esta medalla tiene un valor especial, ya que es la primera vez que la prueba por equipos mixtos reparte medallas olímpicas oficiales, tras haber sido solo un evento de exhibición en Tokio 2020 y París 2024.Con este resultado, el taekwondo mexicano finalizó la justa con un total de cuatro preseas, logrando un hito sin precedentes: es la primera ocasión en la que todos los participantes nacionales de la disciplina se suben al podio. El desglose incluye una medalla de plata para Guillermo Cortés en la categoría de -63 kg, y tres de bronce para Aline Herrera (-55 kg), Jorge Martínez (-73 kg) y el equipo mixto conformado por Martínez, Cortés, Vania Mondragón y Sarai Herrera.El bronce en taekwondo fue la presea número 14 para la delegación mexicana en Dakar 2026, que concluyó su participación con un balance de tres medallas de plata y 11 de bronce.Aunque al equipo le faltó conseguir la ansiada presea de oro, este total de metales convierte a Dakar 2026 en la mejor actuación de la historia para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud en términos de número de medallas totales, superando cualquier edición anterior y dejando una marca imborrable para el deporte nacional.