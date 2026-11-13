La Selección de Portugal prepara un emotivo homenaje de despedida a Cristiano Ronaldo

De acuerdo con información del medio portugués Diário de Notícias, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ultimar los detalles para rendir tributo a su máximo referente histórico antes del encuentro de local contra Dinamarca. El homenaje contemplaría que todos los jugadores de la selección luzcan una playera con el mítico número 7 del "Bicho" como forma de honrar su legado.Además, se tiene prevista una ovación y un minuto de aplausos dedicados a Ronaldo al minuto 7 del juego. Aunque este gesto ya habría recibido la aprobación preliminar por parte de la UEFA, las autoridades del fútbol portugués aún no lo han confirmado de manera oficial. Hasta el momento, no se ha detallado si el máximo goleador luso estará presente en el estadio para presenciar el homenaje en persona, ya que anunció su retiro apenas unos días antes de que Jorge Jesus diera a conocer la convocatoria para esta Fecha FIFA.La preparación de este tributo contrasta con las circunstancias de la salida de Ronaldo. El pasado 5 de noviembre de 2026, el delantero anunció su retiro como seleccionado luso después de abandonar la concentración del equipo durante la Fecha FIFA de octubre, debido a supuestas diferencias con el entrenador Jorge Jesus, en plena disputa de la UEFA Nations League. Como consecuencia de este abandono, la FPF impuso a Ronaldo un castigo de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. Pese a este final turbulento, la institución y el vestuario han buscado cerrar su ciclo de la manera más digna posible.La idea del homenaje surgió tras una reunión entre el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, el entrenador Jorge Jesus y líderes clave del vestuario, como Bernardo Silva, Rúben Dias y Bruno Fernandes.Como parte de los gestos de reconocimiento, la Federación ha decidido que la habitación que Ronaldo usaba habitualmente en la Cidade do Futebol durante las concentraciones se mantenga vacía de forma permanente. Esta medida busca honrar sus números históricos: 146 goles anotados en 234 partidos con la camiseta nacional, cifras que fueron fundamentales para la obtención de dos títulos de la UEFA Nations League y la mencionada Eurocopa ganada en 2026, consolidando su estatus como el jugador más importante en la historia del fútbol portugués.