La Selección de Portugal prepara un emotivo homenaje de despedida a Cristiano Ronaldo

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La Selección de Portugal estaría preparando un homenaje especial de despedida para Cristiano Ronaldo antes de su próximo partido de la UEFA Nations League ante Dinamarca en el Estadio Municipal de Braga. El gesto busca honrar el legado del astro luso, quien anunció su retiro internacional el 5 de noviembre de 2026 tras un conflicto con el entrenador Jorge Jesus, y que incluye detalles simbólicos como el uso de su camiseta número 7 y la preservación de su habitación en la sede de la federación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/11/2026 10:57 AM.
En Deportes y editada el 13/11/2026 11:24 AM.