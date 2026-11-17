Una triste noticia ha enlutado al futbol mexicano. Miguel Ángel Guevara Campos, conocido cariñosamente como el “Capitán Guevara”, falleció el 10 de noviembre de 2026 en Canadá, país al que había emigrado en busca de mejores oportunidades económicas tras retirarse del futbol profesional. Hasta el momento, las causas exactas de su muerte no han sido divulgadas.Ante la imposibilidad económica de su familia para cubrir los elevados gastos de repatriación, allegados e instituciones deportivas han movilizado una red de solidaridad. A través de la plataforma GoFundMe, se lanzó la campaña “Ayudemos a Miguel a volver a casa”, creada por Aldahir Ocampo. Las donaciones son recibidas por Eunice Guadalupe Guevara Campos, hermana del exjugador, quien lidera las gestiones para que sus restos regresen a Tuzamapan, localidad del municipio de Coatepec, Veracruz, donde nació y donde se realizará el funeral.Miguel Ángel Guevara Campos se formó en las fuerzas básicas de clubes importantes del futbol mexicano. Inició su desarrollo en la categoría Sub-13 de Pachuca y posteriormente continuó su proceso en Pumas, donde participó en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Aunque no logró debutar en la Primera División, su carrera se extendió en el futbol de ascenso y ligas menores. Defendió los colores de Pumas Naucalpan, Delfines de Coatzacoalcos, Reynosa y los Tiburones Rojos de Veracruz, equipo que hoy ya no compite en el máximo circuito. Además, dejó una huella importante en el futbol estudiantil al ser capitán de los Jaguares de la Universidad de Xalapa, con quienes obtuvo el campeonato de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip) en 2020.Tras su retiro del futbol profesional, Guevara Campos decidió emprender una nueva vida en Canadá. Sin embargo, su inesperado fallecimiento ha obligado a su familia a recurrir al apoyo de la comunidad. Además de la colecta en línea, familiares y amistades están promoviendo torneos de futbol y otras actividades en Veracruz para reunir los recursos necesarios.“Los gastos de repatriación son muy elevados y superan las posibilidades de su familia en este momento. Por ello, apelamos a la solidaridad que siempre ha caracterizado a nuestra comunidad”, señala el mensaje de la campaña, que pide a quienes conocieron al jugador y a la gente de Tuzamapan compartir la causa para lograr que el “Capitán Guevara” pueda descansar en paz en su tierra natal.