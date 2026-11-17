El combinado nacional tiene por delante uno de los partidos más definitorios en la era de Rafa Márquez. México recibe a Jamaica en el Estadio BBVA de Monterrey con la misión de revertir una desventaja de 3-2 en el global obtenida en el partido de ida en Kingston. Para avanzar al Final Four de la Concacaf Nations League y asegurar su boleto a la Copa Oro 2027, el Tricolor está obligado a ganar. Además, necesita marcar al menos un gol para igualar la eliminatoria en el marcador global y aprovechar el criterio de desempate, evitando así caer en un repechaje por uno de los lugares disponibles en el torneo regional.Este encuentro somete a una evaluación crítica el proyecto encabezado por el exdefensa del Barcelona, quien suma cinco encuentros oficiales sin ganar desde que asumió el cargo. Márquez reconoció con claridad la realidad que enfrenta: "Yo soy consciente de que estando en esta silla desde el partido uno hay presión. Eso me queda muy claro y lo tengo consciente".El técnico abrió la puerta a la incertidumbre sobre su continuidad, aceptando que una eliminación podría derivar en una decisión que no estaría en sus manos. "Quizás no estaba presupuestado esto, pero soy consciente que también se puede dar... a lo mejor no tengamos suerte el día de mañana y no haya un buen resultado, pues no dependerá eso de mí", expresó, descartando eso sí, renunciar voluntariamente al puesto.Al analizar el arranque de su ciclo, Márquez explicó que sus primeros compromisos estuvieron lejos de ser ideales. Sostuvo que no pudo conformar inicialmente el plantel que pretendía para los partidos amistosos debido a condicionantes en las convocatorias y a diversas bajas de futbolistas por lesiones. "Si analizamos un poco el inicio, no fueron partidos sencillos. No fue una convocatoria que haya querido hacer desde un inicio", detalló durante la conferencia de prensa previa al duelo.Pese al escenario adverso, el seleccionador nacional reiteró que conserva la motivación para desarrollarse como entrenador y aportar al futbol mexicano. "Yo seguiré trabajando y seguiré intentándolo. Aquí, sea donde sea. Tengo todavía muchas ganas, mucha motivación de seguir aportando mucho aquí; yo me veo y sigo viendo aquí en Selección", afirmó, confiando en que "pueden venir mejores cosas".Con la afición y la prensa expectantes, el partido en Monterrey no solo definirá el rumbo deportivo de la selección en el torneo, sino que servirá como termómetro para medir la confianza de la federación en el proyecto deportivo del 'Kaiser'.