El Real Madrid hizo oficial este miércoles la extensión del contrato de Arda Güler hasta el 30 de junio de 2032, blindando así a uno de sus mayores talentos de presente y futuro. Durante el emotivo acto de presentación, en el que estuvo acompañado por su madre, el internacional turco no ocultó su felicidad y confesó su gran ambición: convertirse en "una leyenda" del club blanco.Güler llegó a Madrid en julio de 2023, con tan solo 18 años, procedente del Fenerbahce, donde ya había demostrado su calidad al ser el mejor jugador de la final de la Copa de Turquía. Desde su debut oficial el 6 de enero de 2024 ante la Arandina en la Copa del Rey, ha disputado un total de 126 encuentros con la camiseta madridista.Aunque al principio le costó encontrar un hueco con regularidad en el once inicial, su clase, visión de juego y capacidad para el último pase, sumadas a una colección de goles de gran calidad, le han valido el refrendo definitivo de la titularidad. En la actual temporada, bajo la batuta del técnico portugués Jose Mourinho, Güler se ha convertido en un jugador prácticamente indiscutible. Hasta la fecha, ha participado en 14 encuentros (11 de ellos como titular), anotando 4 goles y repartiendo 4 asistencias. Más allá de los números, su valor radica en ser una pieza clave en la fase de elaboración del juego y en el desbloqueo de defensas rivales.Desde su llegada, el turco ha formado parte de una era de éxitos, conquistando una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España. Su crecimiento no ha pasado desapercibido para los organismos del fútbol. El pasado septiembre fue galardonado como el jugador revelación de la Liga de Campeones 2025/2026, torneo en el que finalizó como el quinto máximo asistente de LaLiga EA Sports. Además, acumuló los premios al mejor jugador Sub-23 del mes de septiembre y al mejor gol del mes de marzo, logrando finalmente ser incluido en el mejor once de la campaña.A través de sus redes sociales, Güler compartió un mensaje titulado "Historia que tú hiciste, historia por hacer", en el que reflexionó sobre su llegada al club: "Sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa". El jugador quiso dedicar un agradecimiento especial al presidente Florentino Pérez, a su familia, compañeros y al cuerpo técnico. "Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito. ¡A por muchos más días bonitos juntos! Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club. 2032", concluyó el mediapunta, reafirmando su compromiso a largo plazo con el Real Madrid.