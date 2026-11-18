A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el analista deportivo David Faitelson no dudó en expresar su rechazo a la inclusión de Armando León en la lista de convocados por Rafa Márquez para la última Fecha FIFA del año. El periodista de TUDN calificó la decisión como un error y una falta de responsabilidad hacia el jugador. "La convocatoria de Armando León fue un error y hasta una irresponsabilidad del cuerpo técnico de la selección. Expusieron al 'pobre' chico. No tiene nivel ni para los entrenamientos de la Selección Mexicana", escribió Faitelson, generando de inmediato un intenso debate en las redes sociales sobre los criterios de selección del Tri.Armando León llegó a la concentración de la Selección Mexicana con la expectativa de disputar un puesto en el ataque, especialmente tras la baja por lesión del titular Raúl Jiménez. Sin embargo, la decisión del cuerpo técnico encabezado por Rafa Márquez fue dejarlo fuera de la nómina de juego tanto para el partido de ida en Kingston como para la vuelta en el Estadio BBVA de Monterrey. El atacante ni siquiera ocupó un lugar entre los suplentes en ninguno de los dos compromisos.Según informó el periodista Gibran Araige de TUDN, la ausencia de León respondió a una estricta valoración deportiva durante las prácticas. El cuerpo técnico consideró que el nivel competitivo del delantero en los entrenamientos estaba por debajo del resto de los atacantes mexicanos convocados, limitando su participación únicamente a los trabajos en el campo de práctica sin oportunidad de trasladar su ritmo de club a la selección.La crítica de Faitelson contrasta con el rendimiento que Armando León ha mostrado en el fútbol europeo. El delantero, nacido el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California, se ha consolidado como una pieza clave del NK Osijek de Croacia. Con 1.89 metros de estatura y una notable presencia en el juego aéreo, León acumula cinco goles en 13 partidos durante la temporada, iniciando 11 encuentros como titular. Su llegada al Osijek como agente libre fue un acierto, destacando un doblete anotado ante el poderoso Dinamo Zagreb que lo colocó entre los goleadores del torneo.León se formó en las fuerzas básicas de Pachuca y debutó profesionalmente con el Club León en marzo de 2020 frente a Juárez FC, disputando nueve partidos oficiales y formando parte de los planteles campeones del Guardianes 2020 y la Leagues Cup 2021. Su carrera también incluye pasos por Alebrijes de Oaxaca y por el Rangers FC y FC Santa Coloma en Andorra, antes de dar el salto al fútbol croata, donde ahora busca demostrar que su nivel es suficiente para vestir la camiseta del Tri a pesar de las duras críticas.