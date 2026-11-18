En una fría noche en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, la Selección de Estados Unidos se impuso 2-0 a Haití este martes, asegurando su lugar en las semifinales de la Concacaf Nations League. Con este resultado, el Team USA completó una eliminatoria dominada, sumando un global de 8-0 tras la goleada de 6-0 en el partido de ida. La victoria extendió la racha del equipo a seis triunfos consecutivos, sirviendo como el cierre perfecto para la gestión de dos años del entrenador argentino Mauricio Pochettino.El partido fue definido en el primer tiempo con dos anotaciones de gran calidad. En el minuto 25, Christian Pulisic levantó a los 24,000 espectadores de sus asientos con un espectacular gol de tijera, rematando un centro preciso de Weston McKennie. El mismo McKennie volvió a asistir en el minuto 43, esta vez para que el joven Julian Hall marcara el 2-0 definitivo, sentenciando el encuentro antes del descanso y asegurando el boleto a la siguiente ronda.Mauricio Pochettino deja la Selección de Estados Unidos con un balance agridulce pero con el respeto unánime de dirigentes y jugadores. Aunque no logró levantar ningún trofeo en su primera experiencia como seleccionador nacional, incluyendo un decepcionante último lugar en su primera competencia oficial en 2025, supo enderezar el rumbo del equipo. Su confirmación el viernes pasado de su regreso a la Premier League para tomar las riendas del Manchester United no mermó el enfoque del grupo, que le brindó una despedida a la altura de su trayectoria.Con esta clasificación, Estados Unidos se une a Panamá y Canadá en el Final Four del torneo. El país norteamericano tendrá la ventaja de ser local, ya que albergará la fase final entre el 25 y el 28 de marzo de 2027 en el emblemático SoFi Stadium de Los Ángeles, California, con el objetivo de recuperar el título perdido hace dos años. Mientras Estados Unidos celebra, la atención regional se voltea hacia México, que debe remontar este mismo martes una desventaja de 3-2 en el global ante Jamaica para poder unirse al grupo de semifinalistas.Alineaciones destacadas:El once titular de Estados Unidos, dirigido por Pochettino, contó con Diego Kochen bajo los tres palos; una defensa integrada por Alex Freeman, Chris Richards, Auston Trusty y Antonee Robinson; y un mediocampo y ataque liderado por Tyler Adams, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Malik Tillman, Christian Pulisic y Julian Hall. Por su parte, Haití, dirigido por David Badia, presentó un once con figuras como Alexandre Pierre, Josué Casimir y Wilson Isidor, pero no pudo frenar la maquinaria ofensiva del conjunto local.