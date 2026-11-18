En el contexto de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, la FMF eligió el Estadio Monterrey para enaltecer la trayectoria de Francisco Javier Cruz con el representativo nacional. El acto buscó resaltar su aportación en distintas etapas del equipo, recordando sus 36 partidos y 7 anotaciones, así como su vínculo histórico con la afición y el futbol de clubes.Uno de los episodios más memorables de la carrera de Cruz fue su anotación ante Canadá en la eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. Ese tanto no solo aseguró la clasificación mexicana, sino que dio origen a la icónica frase de la afición: “Nos vamos al Mundial”.Sin embargo, la euforia se vio opacada por una grave lesión de rodilla sufrida durante ese mismo encuentro. El percance lo obligó a salir del campo y, finalmente, le impidió vestir la camiseta de la Selección en la Copa del Mundo de 1994, cerrando prematuramente su ciclo internacional.La primera aparición de Cruz con México ocurrió el 30 de marzo de 1986, a sus 19 años, frente a Argentinos Juniors. Ingresó en el segundo tiempo y marcó un gol antes de que transcurriera un minuto de su participación, lo que le valió su convocatoria al Mundial que México organizó ese mismo año, donde formó parte del plantel a sus 20 años.A nivel de clubes, su carrera comenzó y concluyó en Monterrey. Construyó la primera parte de su recorrido como delantero con los Rayados y regresó para el tramo final de su trayectoria. Su última etapa incluyó un momento crucial el 9 de mayo de 1999, cuando su equipo evitó el descenso ante Puebla.Tras sufrir otra lesión que lo mantuvo alejado ocho meses de las canchas, Cruz admitió que el desgaste físico y la recuperación afectaron su entusiasmo por los entrenamientos. A los 34 años, tomó la decisión de retirarse. Su despedida oficial se celebró el 1 de marzo de 2000 en un partido homenaje ante el Coritiba de Brasil, cerrando así una trayectoria marcada por el talento, la resiliencia y un lugar inolvidable en la historia del futbol mexicano.