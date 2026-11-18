En un video publicado en sus redes sociales el lunes 16 de noviembre, Gerard Piqué cuestionó abiertamente la sanción de 12 partidos impuesta a Jesús Owono. El empresario argumentó que el castigo responsabiliza al portero de unas consecuencias trágicas de las que no tuvo la culpa, insistiendo en que la sanción debe responder a la naturaleza de la jugada, no al desenlace."Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros, todos lo han calificado de accidente. Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone en una situación que no se merece", afirmó Piqué, quien reconoció el dolor inexplicable que la muerte de "Demi" (apodo del delantero) ha dejado en el equipo y sus seres queridos. Para respaldar su postura, el exseleccionado español recordó su propio choque accidental con Víctor Valdés en la Champions League de 2012 y un incidente reciente del jugador José Corpas, planteando la pregunta: "¿Qué se sanciona, la acción o las consecuencias?".El trágico suceso ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, durante un partido de Segunda División entre el CD Tenerife y el FC Andorra. En el minuto 90+6, Jesús de Miguel avanzó hacia el área rival y fue impactado por Owono, quien salió con la pierna elevada en una disputa por el balón. El árbitro lo expulsó por uso de fuerza excesiva, y el partido fue suspendido de inmediato ante la imposibilidad anímica de los jugadores de continuar. A pesar de los esfuerzos de reanimación en el campo, De Miguel, de 30 años y con una trayectoria de 54 goles en clubes como Fuenlabrada, Unionistas y Castellón, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció la mañana del 3 de noviembre en la UCI. El 13 de noviembre, el Comité de Disciplina de la RFEF notificó la suspensión de 12 partidos y multas para Owono, justificando el castigo en la brusquedad del impacto y la fuerza excesiva, contempladas como infracción grave en el artículo 102 del Código Disciplinario. Esta postura contrasta con la del entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, quien señaló que la entrada pudo evitarse y no fue una acción habitual del fútbol.Pese a las críticas de Piqué, la directiva del FC Andorra, encabezada por el director general Jaume Nogués, confirmó que el club no presentará recurso de apelación. Nogués explicó que, aunque cuestionan la resolución, una apelación podría generar un fuerte rechazo social, y añadió que el propio Owono no deseaba recurrir la sanción. El portero, de 25 años, también se apartó de la convocatoria de Guinea Ecuatorial para los clasificatorios de la Copa Africana de Naciones. Piqué coincidió en que Owono necesitará más de 12 partidos para recuperarse anímicamente del impacto personal del suceso.Paralelamente, la muerte de Jesús de Miguel está siendo investigada por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife y la Fiscalía, que ha iniciado diligencias preliminares. Como es procedimiento habitual en muertes por causas no naturales, la investigación busca esclarecer las circunstancias médicas del fallecimiento, determinar si existe alguna responsabilidad que exceda el ámbito deportivo y revisar los protocolos de asistencia médica, los tiempos de atención y los recursos disponibles en el estadio durante el partido. El informe preliminar de la autopsia permanece bajo reserva judicial.