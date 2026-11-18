El cierre de la fecha FIFA de noviembre de 2026 reconfiguró el escenario para la Selección de Guatemala. Tras caer en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Canadá, el combinado dirigido por el técnico mexicano Luis Fernando Tena tiene una segunda oportunidad para mantener viva su aspiración de disputar la Copa Oro 2027. Aunque inicialmente se proyectaba un clásico centroamericano frente a El Salvador, la actualización definitiva del escalafón de selecciones modificó los emparejamientos. Siguiendo el reglamento de la confederación, que empareja a los equipos según su posición en el Ranking de Concacaf (el mejor con el peor, el segundo con el penúltimo, etc.), Guatemala quedó situada en la quinta posición entre los 14 equipos en repesca, mientras que República Dominicana ocupó el décimo lugar, sellando así el cruce oficial.El enfrentamiento entre Guatemala y República Dominicana se llevará a cabo durante la ventana internacional de marzo de 2027, bajo el formato tradicional de partidos de ida y vuelta. Al ostentar una mejor ubicación en el escalafón regional, Guatemala tiene el privilegio de cerrar la serie en casa, lo que representa un aliciente importante para contar con el respaldo de su afición en el momento decisivo.La Azul y Blanco abrirá la eliminatoria como visitante en territorio dominicano. Sin embargo, las autoridades futbolísticas mantienen cautela respecto al inmueble que albergará el compromiso de vuelta en suelo guatemalteco. Aunque el Estadio El Trébol es una opción, su uso no está dado por hecho y queda a la espera de la evaluación logística y los requerimientos de infraestructura que exija la Concacaf para ratificar la sede oficial.El panorama competitivo es claro y contundente: no hay margen de error. Las rondas preliminares reunirán a 14 selecciones en siete llaves directas, otorgando únicamente siete plazas para la fase de grupos del certamen veraniego. Superar a República Dominicana sellará el pase directo a la competición regional, mientras que una derrota significará la eliminación definitiva sin posibilidad de una segunda oportunidad.Para el cuerpo técnico, contar ya con la certeza del rival es un punto de partida fundamental tras el golpe anímico y futbolístico sufrido en Toronto. La planificación de los próximos meses se enfocará en analizar a profundidad el funcionamiento del seleccionado dominicano, evaluar alternativas en la convocatoria y, sobre todo, corregir las desatenciones defensivas mostradas ante Canadá, con el fin de transformar la frustración del cierre de 2026 en la solvencia necesaria para cumplir con el objetivo continental.