Minutos antes del arranque del juego de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League en el Estadio BBVA de Monterrey, Jorge Campos sorprendió a la audiencia al aparecer en las pantallas de Televisa. El "Brody", luciendo una chamarra de piel y lentes oscuros mientras paseaba por los pasillos del estadio, fue invitado a unirse a la charla por David Faitelson, quien lo presentó como "una figura legendaria" de la Selección Nacional.La presencia del exarquero, habitualmente asociado a la barra de comentarios de TV Azteca junto a Christian Martinoli y el Dr. Luis García, rompió la dinámica habitual de la cobertura deportiva y captó de inmediato la atención de los aficionados.La jugada no pasó desapercibida para la propia cadena. TUDN lanzó una indirecta a través de su cuenta oficial de Instagram, publicando: "¿Se pasa al lado bueno de la historia? Jorge Campos secuela en la transmisión con Faitelson y Vaca".En el aire, Andrés Vaca alimentó la broma diciendo irónicamente: "Pásale, pásale hombre, cambiándose de casa", lo que provocó las risas de los comentaristas. Sin embargo, la reacción del público en redes sociales fue mayoritariamente crítica hacia Televisa, acusando a la empresa de aprovechar la imagen de un empleado de la competencia para impulsar su audiencia. Mensajes como "Fue solo para subirle el rating a Televisa" o "¿Ocuparon de un Azteca para tener rating?" dominaron los comentarios de los espectadores.Pese a las bromas, Campos se mostró distendido y aprovechó el micrófono para lanzar su pronóstico: "Muy contento, la verdad que creo que México va a ganar hoy. Y no se lo pierdan. Nos vemos allá", señaló antes de regresar a su posición habitual con el equipo de TV Azteca para la transmisión del partido. Cerrando el segmento con humor, David Faitelson bromeó sobre la lealtad de la tercia de Azteca, asegurando que el Dr. Luis García Postigo también se asomó por la puerta del palco con intenciones de unirse a la transmisión. "Espérame. También quiere pasar García. No, tú no", sentenció el polémico analista, negándole la entrada y desatando nuevas risas en el estudio.Con este peculiar interludio, la cobertura dio paso al encuentro definitivo por el boleto al Final Four de la Concacaf Nations League, que se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en marzo de 2027.