La Selección Mexicana cumplió el objetivo de avanzar a la siguiente instancia de la Concacaf Nations League al derrotar 1-0 a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado el martes en el Estadio BBVA de Monterrey. El resultado permitió al Tri igualar la eliminatoria 3-3 en el marcador global y clasificar gracias al criterio de gol de visitante.Sin embargo, el ambiente en el recinto no fue de celebración. A pesar de conseguir el pase y de que Rafa Márquez logró su primera victoria oficial al frente del equipo, el rendimiento del conjunto azteca fue ampliamente cuestionado, lo que derivó en abucheos por parte del público al final del encuentro, reflejando la inconformidad con el juego desplegado.Ante el ambiente tenso, el mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira, salió al paso de las críticas y agradeció a la afición, reconociendo que los seguidores tienen todo el derecho a manifestar sus sentimientos y molestias. No obstante, subrayó que el resultado fue clave para rescatar una victoria en un encuentro que calificó como "muy complicado".Lira reconoció que el equipo aún tiene áreas por corregir y que contó con poco tiempo de preparación, pero sostuvo que este triunfo ayuda a reducir la enorme presión que existía por conseguir un resultado favorable. Además, refrendó el respaldo incondicional del plantel hacia Rafa Márquez y su proceso. Sobre su propia intervención en una jugada decisiva del partido, el jugador fue humilde: atribuyó la acción al esfuerzo colectivo y no a una cualidad individual, asegurando que "cualquier compañero habría respondido de la misma manera" como muestra de entrega y unidad en representación del país.Con la eliminatoria ante Jamaica cerrada, la agenda del seleccionado nacional pone ahora la mira en las semifinales del Final Four. México se enfrentará a la Selección de Estados Unidos el jueves 25 de marzo de 2027, en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Este será el próximo compromiso oficial confirmado para el Tri.Tras cerrar su actividad de 2026, la agenda para el siguiente año aún no cuenta con más encuentros oficializados. La Federación mantiene abierta la posibilidad de programar partidos amistosos durante enero o febrero de 2027 como preparación previa a la definición del torneo. Sin embargo, debido a que estas fechas no corresponden a una ventana oficial de la FIFA, Rafael Márquez solo podría convocar a futbolistas que militan en el campeonato mexicano, lo que representará un reto adicional para armar un equipo competitivo de cara al duelo contra el conjunto estadounidense.