El taekwondo mexicano superó las expectativas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 al adjudicarse un total de cuatro preseas: una de plata y tres de bronce. Este resultado lo convirtió en el deporte que más metales aportó a la delegación nacional en esta edición. Los protagonistas de este éxito fueron Guillermo Cortés, quien se colgó la medalla de plata; Aline Hernández y Jorge Martínez, quienes obtuvieron el bronce en sus respectivas categorías; y el equipo mixto, conformado por Vania Mondragón, Aline, Guillermo y Jorge, que sumó la tercera presea de bronce para México.Este logro representa un avance significativo respecto a las tres ediciones anteriores de la justa juvenil, donde México había acumulado seis medallas en total (dos de plata y cuatro de bronce).Ahora, el gran desafío es darle continuidad a esta prometedora generación para que no se pierda en el salto a la categoría absoluta. Víctor Estrada, jefe de entrenadores de Selecciones Nacionales y medallista de bronce en Sídney 2000, indicó que el siguiente paso es integrar a estos cuatro medallistas olímpicos juveniles al equipo mayor.La historia respalda esta estrategia de transición. En ediciones pasadas, medallistas juveniles han logrado consolidarse en la élite mundial, como es el caso de Briseida Acosta, quien ganó plata en Singapur 2010 y posteriormente obtuvo medallas mundiales y clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Otro ejemplo de éxito es Leslie Soltero, bronce en Buenos Aires 2018, quien al llegar a la selección mayor se coronó campeona del mundo en 2022.Con el horizonte puesto en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, Estrada adelantó que se implementará un proceso de selección similar al que resultó exitoso para Dakar 2026, garantizando que los mejores exponentes del país representen a México en la justa continental.Además, el extaekwondoín subrayó la importancia de que los atletas mejoren su posición en el ranking mundial y olímpico. El objetivo estratégico es ampliar la base de competidores nacionales y evitar que sean solo unos pocos los deportistas mexicanos que logren clasificarse y competir en los exigentes torneos Grand Prix a nivel internacional, asegurando así el futuro del arte marcial mexicano en la élite global.