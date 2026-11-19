En la tarde-noche del miércoles 18 de noviembre, la cuenta de X "@g7amez" publicó que el reconocido reportero de TUDN, Gibrán Araige, habría sido diagnosticado presuntamente con cáncer en etapa terminal. La publicación generó una ola de reacciones encontradas, aunque la gran mayoría de los usuarios atribuyó que esta información era completamente falsa.La audiencia señaló que el rumor carece de cualquier sustento oficial y lo catalogó como una campaña de desprestigio, especialmente considerando que Araige se ha visto envuelto en una fuerte polémica en las últimas semanas, lo que habría motivado la creación de estas especulaciones malintencionadas.La animadversión hacia el periodista comenzó tras sus declaraciones sobre Armando León, futbolista mexicano convocado recientemente a la Selección Nacional, aunque sin disputar un solo minuto. Según el testimonio de Araige, León no tendría intenciones de aceptar un nuevo llamado, sugiriendo que los directivos del Tri podrían considerar que "no tiene el suficiente nivel".Esta afirmación no ha sido confirmada oficialmente por ningún miembro del cuerpo técnico o la federación. Además, Araige ha sido acusado por sectores de la afición de llevar a cabo una campaña a favor de otro futbolista mexicano para asegurar su convocatoria en próximos partidos. Como resultado, el reportero ha sido tachado de "malinchista" por parte de los aficionados, lo que ha escalado el conflicto y derivado en la difusión de este tipo de rumores sobre su salud.Gibrán Araige es un periodista deportivo con una sólida trayectoria, especializado en la cobertura de la Selección Mexicana y el Club América. A lo largo de su carrera, ha trabajado para TUDN (tanto en sus sedes de Estados Unidos como de México), Univisión y Canal 5, consolidándose como una voz habitual en el análisis de la Liga MX y torneos de la CONCACAF, como la Copa Oro.Si bien en el mundo del periodismo deportivo otros comentaristas, como Carlos Hermosillo, han confirmado públicamente sus batallas contra el cáncer, y figuras como Leopoldo Díaz de León fallecieron a causa de esta enfermedad, en el caso de Araige no existe ninguna confirmación ni indicio real que respalde la gravedad del rumor, el cual sigue siendo repudiado por la comunidad que exige respeto hacia la integridad de los profesionales de la información.