Ante el agotamiento total de los boletos oficiales, el mercado secundario ha generado un panorama de incertidumbre y costos elevados para los aficionados que aún buscan asistir al evento. De acuerdo con la plataforma StubHub, la entrada más económica se ubica en 7,870 pesos en la Zona 600 (la parte más alta del estadio), donde algunas localidades llegan hasta los 26,000 pesos.En la Zona 500, los precios inician en 10,000 pesos y pueden alcanzar los 40,000 pesos para los lugares más céntricos. La escalada es aún mayor en la Zona 300, donde el boleto más barato cuesta 50,000 pesos. Las localidades más exclusivas se concentran en las zonas premium (secciones 136A y 125A), las cuales incluyen alimentos, bebidas y acceso para ver el túnel de los jugadores; aquí, los precios van de 72,000 hasta los 158,366 pesos, siendo esta la cantidad más alta registrada para el encuentro.Adquirir entradas fuera de los canales oficiales conlleva el riesgo de que el acceso al estadio sea rechazado en la puerta. Aunque plataformas como Viagogo y StubHub son consideradas las opciones más confiables en el mercado secundario, ninguna ofrece una garantía absoluta de validez, por lo que los aficionados deben proceder con extrema cautela.Más allá de la logística, el partido promete ser uno de los más atractivos que la liga ha llevado a México, con dos franquicias que se encuentran entre las más competitivas de la temporada.Los San Francisco 49ers presumen el segundo mejor récord de toda la NFL con una marca de 8-1. Sin embargo, su actuación más reciente ante los Dallas Cowboys, en la que permitieron 40 puntos, ha generado dudas sobre la solidez de su defensiva, un área que deberán reforzar para detener a los ataques rivales a pesar de su dominio ofensivo.Por su parte, los Minnesota Vikings mantienen un sólido registro de 7-2 y pelean por el liderato de la disputada División Norte de la Conferencia Nacional, junto a Chicago Bears, Green Bay Packers y Detroit Lions. Una de las principales fortalezas de Minnesota ha sido su defensiva, la cual ha sostenido al equipo en semanas de baja producción ofensiva. Además, la presencia del quarterback Kirk Cousins ha aportado la estabilidad necesaria para presentar un plantel mucho más equilibrado entre el ataque y la defensa.