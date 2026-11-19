La comisión electoral de la FIFA ha dado luz verde a las candidaturas de Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), y Kozo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), quienes se enfrentarán al ítalo-suizo Gianni Infantino, quien busca una nueva reelección. La votación tendrá lugar el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, donde las 211 federaciones nacionales miembros ejercerán su derecho a un voto cada una. Para ganar, se requiere una mayoría absoluta de 106 votos.Gianni Infantino, de 56 años, dirige la FIFA desde febrero de 2016 y fue reelegido sin oposición en 2019 y 2023. Sin embargo, su liderazgo sufrió un fuerte revés en julio pasado cuando se filtró su proyecto secreto para abrir las competiciones, incluido el Mundial, a inversores privados. La férrea oposición, que incluyó una amenaza de boicot por parte de la influyente UEFA, hizo naufragar el plan. No obstante, Infantino ha logrado recuperar parte del terreno perdido. Tras el fracaso de la iniciativa, aseguró los apoyos de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Conmebol (Sudamérica), las asociaciones del Caribe y logró que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) cambiara su posición inicial, colocándolo en una posición de fuerza frente a sus nuevos rivales.Philippe Diallo, de 63 años, fue anunciado como la baza sorpresa de la UEFA. Laura McAllister, vicepresidenta de la UEFA, lo calificó como un candidato "sólido y creíble" para canalizar el malestar en torno al comportamiento de Infantino. Diallo ha prometido una "gobernanza colegiada" en lugar de un liderazgo en solitario.Por su parte, Kozo Tashima, de 68 años y exintegrante del Consejo de la FIFA, afirmó que su objetivo es insuflar en el organismo un "sentido estricto de la ética" que caracteriza a Japón.En un giro que podría definir la contienda, ambos candidatos han mostrado disposición a unir fuerzas. Tashima admitió en una entrevista con L'Équipe su deseo de conversar con Diallo para explorar una "candidatura común" o un "acercamiento", mientras que el francés afirmó tener predisposición a "unir fuerzas" para hacer llegar un mensaje común al electorado.Aunque la UEFA anunció su apoyo unánime (55 votos) a Diallo, el camino hacia la mayoría absoluta de 106 votos sigue siendo empinado. Diallo es poco conocido fuera de Francia y Europa, a diferencia del mediático Infantino, quien cuenta con una red de alianzas globales ya consolidada. No obstante, Diallo aseguró contar con respaldos fuera de Europa, aunque sin precisar su magnitud.Mientras tanto, otros nombres que sonaron con fuerza, como el canadiense Victor Montagliani (presidente de la Concacaf), el exentrenador Arsène Wenger o el exfutbolista Ramón Vega, finalmente descartaron su participación, dejando el tablero listo para un enfrentamiento triangular que podría redefinir el futuro del fútbol mundial.