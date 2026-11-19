La ciclista mexicana Yareli Acevedo recibió el Premio Nacional de Deportes 2026, un honor que celebra sus sobresalientes resultados internacionales. Entre sus hitos más recientes destaca el título mundial conquistado en octubre de 2025 en Santiago de Chile, en la prueba de carrera por puntos, así como su cuarto lugar en esa misma especialidad y el duodécimo en el ómnium durante el Campeonato Mundial de Shanghái 2026.La deportista compartió que la noticia la tomó por sorpresa durante un merecido descanso post-Mundial. "Estaba tomando un break después del Mundial y empezó a sonar mi teléfono... me dijeron que acabas de ganar, por lo que me quedé así de 'no puede ser'", relató Acevedo, añadiendo que el festejo fue doble, ya que su entrenador también fue galardonado con el mismo honor.El año 2027 se perfila como decisivo para la pedalista, cuyo principal objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles en cada competencia para asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Acevedo busca cumplir por primera vez el sueño de representar a México en una justa olímpica, tras haberse quedado cerca de lograr la clasificación para París 2024."Creo que hubo un boom cuando me quedé cerca de clasificar a los pasados Juegos Olímpicos. Lo veo como el Ave Fénix, renací entre las cenizas", explicó la ciclista, destacando que ese momento marcó un "cambio de chip" junto a su entrenador para identificar áreas de mejora y crecer. Su debut en el ómnium en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 fue muy positivo, y ahora cada evento del próximo ciclo será crucial, ya que en el ciclismo no hay una plaza directa y la clasificación se define apenas tres meses antes de los Juegos.Con una trayectoria que inició a los cinco años de edad y un salto al alto rendimiento y la selección nacional en 2018, Acevedo reflexionó sobre sus ocho años de "altas y bajas" en el deporte. "Mi proceso ha sido lento pero seguro, pero lo hemos hecho muy bien junto con mi entrenador", señaló.La campeona mundial expresó su deseo de que su trayectoria sirva de inspiración. "A mí me costó ocho años lograr ese resultado, pero espero que a las nuevas generaciones les cueste menos para tener más campeones mundiales en México", afirmó, consolidándose no solo como una atleta de élite, sino como un ejemplo a seguir para los niños y niñas que sueñan con el deporte. Con la adaptación ya en marcha tras unas vacaciones en familia, Yareli Acevedo encara la próxima temporada con un chip diferente y la motivación al máximo.