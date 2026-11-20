La NFL anunció este jueves la suspensión de tres partidos para Puka Nacua por violar la política de conducta personal de la liga. El castigo es efectivo de inmediato y el jugador no recibirá pago durante este periodo. Sin embargo, debido al momento en que se impuso la sanción, Nacua no se perderá ningún encuentro que no fuera a perder de todos modos: la semana pasada fue colocado en la lista de reserva de lesionados debido a un esguince de ligamentos en la rodilla y una lesión en el dedo gordo del pie (turf toe) sufrida en el césped.La liga aclaró que no considera el estado de lesión de un jugador al anunciar el cierre de una investigación disciplinaria. Nacua será elegible para regresar tanto de la lista de lesionados como de su suspensión cuando los Rams (con récord de 6-4) reciban a los Dallas Cowboys el 20 de diciembre.La franquicia y el jugador esperaban esta resolución desde hace casi un año. Los escándalos que tiñeron su rápido ascenso incluyen un incidente en diciembre pasado, cuando Nacua se disculpó por realizar un gesto con alegorías antisemitas durante una transmisión en vivo, alegando que no entendía su significado. Posteriormente, en marzo, fue demandado por una mujer que afirmó que él la mordió en el brazo y profirió una declaración antisemita durante una fiesta de Año Nuevo.Además, se reveló que Nacua ingresó brevemente a un centro de rehabilitación holística durante la temporada baja y admitió ante un entrevistador que en el pasado había hecho un mal uso del alcohol, buscando poner orden en su vida personal y profesional.Estos episodios han puesto una nube sobre la carrera de un jugador seleccionado en la quinta ronda que se ha convertido en uno de los receptores más productivos en la historia de la NFL en sus primeras cuatro temporadas. Nacua estableció el récord de la liga de yardas recibidas por un novato en 2023, lideró la liga en recepciones la temporada pasada y obtuvo su primera designación como All-Pro. En 51 partidos, acumula 383 recepciones para 4,906 yardas y 23 touchdowns, sumando otras 44 recepciones para 654 yardas en seis juegos de playoffs.Actualmente, Nacua es elegible para una jugosa extensión de contrato, pero ha disputado apenas siete partidos durante el último año de su contrato de novato. Esta temporada ha registrado 70 recepciones para 715 yardas y cuatro touchdowns, aunque se perdió dos partidos por una lesión muscular en el torso en septiembre antes de su lesión de rodilla el 8 de noviembre contra Washington.A pesar de las ausencias de sus receptores titulares, Nacua y Davante Adams, los Rams han demostrado resiliencia y mantienen una racha de cuatro victorias consecutivas. El equipo regresa de su semana de descanso para recibir el próximo miércoles a los Green Bay Packers, mientras Nacua enfoca sus esfuerzos en su recuperación física y el cumplimiento de su sanción disciplinaria.