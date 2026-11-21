Durante la Asamblea General Extraordinaria del Real Madrid, celebrada este sábado 21 de noviembre, los socios aprobaron la incorporación de Rafael Nadal a la Junta Directiva del club. La votación arrojó un resultado contundente: 1.704 votos a favor, apenas 5 abstenciones y 4 votos en contra, además de recibir una gran aclamación por parte de los socios presentes en la sala.Nadal, quien ostenta el número de socio 67.778 y ya era socio de honor de la entidad, ocupó un lugar central en la mesa de la Junta Directiva desde el comienzo de la sesión, una disposición solicitada personalmente por Florentino Pérez a los socios antes incluso de que se formalizara el nombramiento.Tras su aprobación, el tenista tomó la palabra para expresar su gratitud y su visión sobre el nuevo rol. "El Real Madrid es una marca global. Para cada persona que lo representa, la responsabilidad es infinita. La asumo con total humildad y la máxima ilusión de poder aportar lo que pueda para seguir haciendo de este club el mejor del mundo", declaró.Nadal enfatizó su compromiso a largo plazo con la institución: "Voy a seguir por muchos años y voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son, un club de éxito". Asimismo, dirigió unas palabras emotivas al presidente, recordando que el club lo ha acompañado toda su vida y se transmite de padres a hijos, calificando su nombramiento como "una grandísima ilusión y una gran satisfacción".El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, abrió el turno de palabras dedicando un elogioso discurso al deportista. "Es un día muy especial para nuestro club y para mí. Todos conocemos la extraordinaria dimensión de Rafael Nadal. Ha conseguido convertirse en una leyenda admirada y respetada en todos los rincones del mundo", afirmó Pérez.El mandatario destacó que la grandeza de Nadal va más allá de sus éxitos deportivos, resaltando su manera de ser y su compromiso con los valores que engrandecen al deporte. "Rafael Nadal es uno de los nuestros, siente estos colores y siempre ha expresado con orgullo su madridismo. Su incorporación significa que una de las grandes leyendas del deporte quiere compartir con nosotros la responsabilidad y el orgullo de trabajar por el futuro del Real Madrid", concluyó Pérez, asegurando que su presencia ayudará a mantener la identidad, los principios y la ambición del club para las próximas generaciones.