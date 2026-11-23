México se prepara para ser sede, junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2031. Sin embargo, el país ya había sido anfitrión de una competencia internacional de selecciones femeniles seis décadas atrás. En 1971, apenas un año después de la exitosa Copa del Mundo varonil de 1970, el Estadio Azteca y el Estadio Jalisco volvieron a recibir una magna cita futbolística, esta vez sin el respaldo del organismo rector.El torneo, organizado por una federación internacional de futbol femenil ajena a la FIFA y financiado por patrocinadores privados, contó con la participación de México, Dinamarca, Argentina, Inglaterra, Italia y Francia. Los partidos se jugaron a dos tiempos de 35 minutos y el trofeo en disputa fue la "Copa Ángel de Oro". A pesar de la falta de reconocimiento institucional, la asistencia de miles de aficionados demostró el enorme interés que ya existía por el futbol jugado por mujeres.La Selección Mexicana de 1971 dejó una marca imborrable al llegar a la final y conseguir el subcampeonato. Dirigido por Víctor Manuel Meléndez, el plantel estaba conformado por jugadoras que habían comenzado a organizarse en ligas locales desde 1969, en instalaciones como la Ciudad Deportiva. Entre las figuras más destacadas del equipo se encontraban las porteras Yolanda Ramírez y Elvira Aracén; las defensas Irma Chávez, Bertha Orduña y Martha Coronado; y atacantes legendarias como Guadalupe Tovar, Alicia "La Pelé" Vargas, María Eugenia "La Peque" Rubio, Patricia Hernández, Teresa Aguilar, Elsa Huerta, Lourdes de la Rosa y Eréndira Rangel. Este grupo ya había demostrado su competitividad al obtener el tercer lugar en la primera edición de este torneo independiente, celebrada en Italia en 1970.A pesar de convocar a grandes públicos, tener transmisiones, publicidad, artículos conmemorativos e incluso una mascota llamada "Xóchitl", las jugadoras enfrentaban un entorno hostil. En una época de fuertes restricciones de género, algunas personas las denominaban despectivamente "fugitivas del metate", una expresión que buscaba relegar a la mujer al ámbito doméstico y cuestionar su lugar en el deporte.Las seleccionadas no contaban con contratos, no existía una liga profesional y carecían de apoyo económico acorde a la atención que generaban. Pese a estas precarias condiciones, mantuvieron su preparación y dignificaron el deporte, disputando el título internacional ante su propia afición con un nivel que permaneció fuera de los registros oficiales de la FIFA durante décadas.La noticia de que México será sede oficial de un Mundial Femenil en 2031 no solo representa un logro logístico y deportivo para el presente, sino también un acto de justicia histórica. Aquel torneo de 1971 demostró que el futbol femenil en México tenía el potencial, la pasión y el talento para brillar a nivel mundial, allanando el camino para que, más de medio siglo después, el país reciba el máximo galardón del organismo rector con el reconocimiento que aquellas pioneras merecían desde el primer día.