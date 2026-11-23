Pese a que muchos podrían mostrarse escépticos al conocer su estado físico, Mike Evans aseguró sentirse en óptimas condiciones tras el contundente triunfo de los 49ers. El receptor veterano reveló que ha estado lidiando con una tendinitis, una inflamación en su tendón de Aquiles, pero que el calentamiento previo en el césped del Estadio Banorte fue fundamental para controlar las molestias.Esta gestión del dolor se tradujo en uno de sus mejores juegos como miembro de la escuadra de la Bahía: completó seis de siete pases dirigidos, acumuló 109 yardas y consiguió una visita a las diagonales (touchdown), demostrando que su nivel competitivo no se vio mermado por la lesión.Sobre los desafíos de jugar en la Ciudad de México, Evans destacó el exhaustivo trabajo físico que el staff de coacheo implementó para preparar al equipo para la altitud. Sin embargo, reconoció que el factor anímico fue igual de determinante: el recibimiento de una gran mayoría de seguidores de los 49ers hizo que el ambiente en el Estadio Banorte se sintiera "bastante cercano a uno que hubieran vivido en el Levi’s Stadium", brindándole la energía necesaria para rendir al máximo.Respecto a su touchdown cerca de la línea de gol, Evans explicó que la jugada fue el resultado directo del trabajo repetitivo en los entrenamientos. Además, señaló que el equipo tuvo una reacción de unidad y enfoque tras la lesión que sufrió el lineman Colton McKivitz a mediados del segundo cuarto, lo que los motivó a ejecutar con mayor precisión.En este contexto, el receptor no escatimó en halagos hacia su quarterback, Brock Purdy, a quien considera un serio candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP). "Es el mejor jugador en este momento. Es súper concentrado, por la forma en que se prepara, la forma en que compite. Es duro", afirmó Evans, quien añadió: "Siempre pensé que ha sido subestimado. Su precisión. Un jugador súper inteligente". Con estas declaraciones, Evans no solo valida su propio esfuerzo sobre el campo, sino que consolida la narrativa de un equipo de los 49ers que, a pesar de las lesiones, sigue mostrando un nivel de campeonato en territorio mexicano.