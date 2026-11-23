Este lunes 23 de noviembre, Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz sorprendió al deporte nacional al anunciar en vivo, a través del programa SportsCenter de ESPN, su decisión de retirarse de las competencias profesionales. Con lágrimas en los ojos, la atleta de 30 años explicó que París 2024 estaba previsto desde el inicio como su último ciclo mundialista, pero que el proceso de despedida fue más complicado de lo que imaginó."Ha sido una decisión, en lo personal difícil, un poco rara, pero he tomado la decisión de retirarme del deporte de alto rendimiento", confesó. Awiti reveló que, tras el triunfo olímpico, comenzó a sentirse obligada por su entorno y perdió la pasión que la motivaba. "Siento que cierta parte de mí sintió que les estaba fallando... es muy triste porque logré algo muy increíble en mi carrera. Y aun así, sentir fracaso ha sido algo muy difícil para mí de procesar", compartió. No obstante, destacó que el apoyo de su familia, quienes se mostraron felices por su decisión, le confirmó que estaba tomando el camino correcto.El retiro de Awiti marca el cierre de un ciclo dorado para el judo femenil en México. Su mayor logro ocurrió el 30 de julio de 2024, cuando compitió en la división de -63 kilogramos y alcanzó la final olímpica en París, enfrentándose a la eslovena Andreja Leški. Aunque se llevó la medalla de plata, esa presea la convirtió en la primera mujer mexicana en subir al podio olímpico en esta disciplina, rompiendo una histórica sequía de medallas femeniles para el país en el tatami.Su palmarés también incluye participaciones en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dos medallas de plata en el Campeonato Panamericano de Judo (2021 y 2023) y un bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, resultados que la consolidaron como una de las mejores competidoras de su categoría en el continente.Nacida el 20 de febrero de 1996 en Enfield, Londres, Inglaterra, Prisca es hija de padre keniano y madre mexicana, con raíces familiares en León, Guanajuato. Inició su camino deportivo en la gimnasia antes de pasarse al judo, motivada por su hermano Philip, formándose en el Enfield Judo Club junto a sus hermanos.Cursó la carrera de Ciencias del Deporte en la Universidad de Bath, en Inglaterra. En 2017 tomó la decisión de representar a México en competencias internacionales, y cinco años después, en 2022, estableció su residencia definitiva en el país.La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) reconoció oficialmente la salida de Awiti del alto rendimiento, destacando que su trayectoria deja una huella imborrable en el deporte mexicano. Con este anuncio, la judoca pone fin a su etapa como deportista profesional, pero su legado como pionera en el podio olímpico permanecerá como un referente para las futuras generaciones de judocas en México.