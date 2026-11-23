Las esperanzas del Manchester United de estrenarse con victoria bajo el mando de Mauricio Pochettino se desvanecieron rápidamente el domingo en Anfield. El Liverpool dominó el encuentro desde el inicio, aprovechando la expulsión en el minuto 8 del joven defensa Leny Yoro. Con superioridad numérica, los "reds" se adelantaron con dos goles en los primeros 15 minutos y sentenciaron el marcador en la segunda parte con tantos de Rio Ngumoha y Víctor Muñoz, cerrando una aplastante victoria por 4-0 que dejó al descubierto las fragilidades del equipo visitante.Más allá del resultado, el rendimiento del Manchester United y las decisiones técnicas de Pochettino se convirtieron en el centro del debate. Steven Gerrard, interviniendo en el programa "The Overlap", fue contundente al criticar la elección de la línea defensiva, específicamente la decisión de dejar fuera del once titular a Harry Maguire para apostar por Matthijs de Ligt, quien regresaba de una larga lesión que lo mantuvo fuera desde noviembre del año pasado."Creo que se equivocó al elegir la línea defensiva y al dejar fuera a un titular en un partido de esta magnitud. Es el partido más importante del país y todas las miradas del mundo están puestas en él", afirmó Gerrard. El excapitán del Liverpool añadió que dejar en el banquillo a Maguire, a quien considera actualmente el mejor defensa de la plantilla, fue "una especie de falta de respeto".Gerrard destacó que, pese a las difíciles circunstancias, Maguire marcó una diferencia clara al ingresar al campo, realizando una entrada clave alrededor del minuto 38 que evitó un gol cantado del Liverpool, demostrando el espíritu de lucha y liderazgo que el equipo necesitaba desde el primer minuto.La derrota ha puesto sobre la mesa la necesidad imperiosa de reforzar la zaga del Manchester United. Gerrard advirtió que el club no puede permitirse el lujo de esperar hasta el verano para solucionar sus problemas defensivos. "Todo depende de quién esté disponible y de quién quiera vender, así que tendrán que pagar mucho dinero", señaló el escocés, enfatizando que la directiva debe moverse en el mercado de invierno de enero para fichar defensas de clase mundial. Aunque reconoció la dificultad de convencer a otros clubes de desprenderse de sus mejores piezas a mitad de temporada, Gerrard fue claro: "Esperar hasta el verano podría ser demasiado tarde. Necesitan defensas de clase mundial ahora".Mientras la presión sobre Pochettino aumenta, la directiva del Manchester United enfrenta el desafío de realizar una inversión millonaria en las próximas semanas para evitar que la temporada se descarrile por completo.