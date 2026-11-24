Después de un paréntesis de dos años en la competencia de alto rendimiento, la gimnasta mexicana Alexa Moreno confirmó a través de sus redes sociales que volverá a los estrados en 2027. La deportista bajacaliforniana tiene un objetivo claro: conseguir su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que marcaría su cuarta participación en una justa olímpica, consolidando su legado como una de las gimnastas más importantes en la historia de México.La última aparición competitiva de Moreno fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde obtuvo el décimo lugar en la prueba de salto de caballo. Tras ese evento, la atleta decidió dar un paso al costado para atender las lesiones que venía arrastrando y enfocarse en otros proyectos personales y profesionales.Entre estos proyectos destaca la Believe Cup, su propio torneo de gimnasia, que se celebró con gran éxito en junio de 2025. Además, una vez recuperada físicamente, Moreno se dio la oportunidad de explorar otra de sus grandes pasiones: la danza urbana, ampliando sus horizontes más allá del tatami.El regreso de Moreno no parte de cero, sino de un historial de logros históricos. La gimnasta es poseedora de la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Doha 2018 y logró un histórico cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ambos resultados en la exigente prueba de salto de caballo.El año 2027 será determinante en su carrera. El Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se celebrará en Chengdu, China, del 29 de septiembre al 8 de octubre, será la sede donde se repartirán las plazas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Moreno buscará aprovechar al máximo esta oportunidad para asegurar su boleto y cerrar con broche de oro una trayectoria que ya ha inspirado a generaciones de gimnastas en México.