A principios de la segunda mitad, con los Commanders enfrentando una situación de 3ro y 14, el Northwest Stadium se sumió en la oscuridad sin previo aviso. El narrador de ESPN, Joe Buck, bromeó inicialmente diciendo: "Alguien se apoyó en la pared", mientras jugadores y aficionados esperaban en la penumbra.Aunque la cadena deportiva indicó al principio que se trataba de un problema "relacionado con la energía" y no de una falla del estadio, Buck reveló más tarde la verdadera y curiosa causa: "El proveedor de iluminación nunca desactivó el mantenimiento programado regularmente para las 10 p. m. Es algo que se hace entre semana, y olvidaron que era un partido del lunes por la noche".Entre los presentes que quedaron visiblemente confundidos por el apagón se encontraba el comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien observaba el juego junto al propietario de los Commanders, Josh Harris.Afortunadamente, el problema se resolvió en cuestión de minutos. Cuando la transmisión de televisión regresó tras un breve corte comercial, las luces se encendieron bajo el animado anuncio de Buck: "¡Que haya luz!", lo que desató enormes vítores entre la multitud y permitió que el juego se reanudara de inmediato sin mayores contratiempos.Antes del apagón, el partido ya estaba cargado de tensión para el equipo local. Las cámaras captaron al receptor estelar Stefon Diggs explotando de frustración en la banda lateral durante la primera mitad. La ofensiva de los Commanders, liderada por el joven mariscal de campo Jayden Daniels, apenas había avanzado 27 yardas en sus primeras cuatro posesiones, cayendo en un déficit de 10-0 ante los Bengals.Poco antes del medio tiempo, la paciencia de Diggs se agotó y fue visto gritando aparentemente en dirección a su quarterback: "¡Oye! ¡Lanza el maldito balón!". Un miembro del personal de los Commanders intentó alejarlo del área, pero el receptor continuó quejándose cerca del banquillo, reflejando la difícil noche que enfrentaba la ofensiva de Washington mucho antes de que las luces se apagaran.