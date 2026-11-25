Los rumores sobre la salida del "Turco" Mohamed del banquillo escarlata se hicieron realidad este martes. A través de un comunicado oficial, el Deportivo Toluca FC informó que, de común acuerdo con la institución, el entrenador argentino concluirá su ciclo una vez que el equipo termine su camino en la Liguilla del Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental de la FIFA.Mohamed se mantendrá al frente del plantel para buscar los objetivos pendientes en ambas competencias, por lo que la fecha exacta de su despedida dependerá del avance del equipo en estos torneos. El club no precisó otros términos del acuerdo ni anunció un nombre para reemplazarlo en el futuro inmediato.La directiva del Toluca aprovechó el comunicado para hacer un balance extraordinario del paso de Mohamed por el club entre 2025 y 2026. Bajo su dirección, los Diablos Rojos conquistaron todos los trofeos posibles en el ámbito del futbol mexicano e internacional: dos campeonatos de Liga, un título de la Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup. Además, aseguró el boleto para disputar el Mundial de Clubes de 2029.El mensaje institucional, firmado por el presidente del Consejo Directivo, Francisco Suinaga Conde; el vicepresidente Santiago San Román; el director Antonio Naelson, y el dirigente Valentín Diez Morodo, reconoció profundamente el empeño del estratega. "Reconocemos y agradecemos profundamente el empeño y la dedicación de un estratega ganador que nos acostumbró a levantar trofeos y a competir de tú a tú en los escenarios más exigentes", se leyó en el texto, añadiendo que su nombre "ya está escrito con letras de oro en la historia del Toluca FC".Con la confirmación de esta despedida, la directiva mexiquense enfrenta ahora el reto de definir al próximo responsable deportivo del primer equipo. Por lo pronto, el enfoque total de Mohamed y el plantel estará puesto en maximizar el rendimiento en la recta final de la Liguilla y en la prestigiosa Copa Intercontinental, buscando cerrar con broche de oro una de las etapas más brillantes y ganadoras en la historia reciente del club.