La espera para volver a ver a Alexa Moreno sobre los aparatos comienza a tener una fecha de referencia clara. La destacada gimnasta mexicana planea retomar las competencias en 2027, aunque ha sido enfática en que su regreso no estará condicionado por exigencias externas, sino por la evolución que tenga su cuerpo durante los próximos meses.Tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta se sometió a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha, lo que la obligó a alejarse de la actividad de alto rendimiento para enfocarse en su rehabilitación. Aunque nunca perdió el deseo de volver a la disciplina que ha marcado su vida durante tres décadas, Moreno entendió la importancia de respetar los tiempos de su cuerpo para evitar recaídas y recuperar sensaciones, fuerza y confianza.La temporada 2027 representa una oportunidad crucial para Moreno, ya que el Campeonato Mundial servirá como uno de los escenarios fundamentales en el proceso de clasificación rumbo a Los Ángeles 2028, donde tendría la posibilidad de disputar su cuarta justa olímpica.Sin embargo, la medallista de bronce en salto de caballo en el Mundial de Doha 2018 y cuarto lugar olímpico en Tokio 2020, tiene claro que la exigencia del nivel internacional requiere llegar en óptimas condiciones. "La posibilidad de esperar otra oportunidad de clasificación también está contemplada dentro de su planificación", señaló, demostrando la madurez de una atleta que busca encontrar nuevamente su mejor versión y el ritmo que la llevó a destacar entre las mejores del planeta, en lugar de tomar decisiones precipitadas.Más allá de su propia planificación deportiva, Moreno aprovechó para compartir una valiosa reflexión con las jóvenes que la ven como un ejemplo dentro del deporte. La bajacaliforniana invitó a no abandonar las aspiraciones personales por miedo al fracaso, recordando que cada persona tiene objetivos diferentes y que estos no necesariamente deben estar ligados a participar en unos Juegos Olímpicos."Perseguir una meta requiere determinación, disciplina y la disposición para afrontar sacrificios, pero también es fundamental disfrutar el proceso para no perder la motivación", expresó la gimnasta.Con esta nueva etapa, Alexa Moreno comienza a preparar su camino de regreso con la ilusión de volver a representar a México en el escenario internacional, pero siempre con la cautela y la sabiduría de quien sabe que su recuperación y bienestar son la máxima prioridad.