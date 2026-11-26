A pesar de haber confirmado que su ciclo en el banquillo de los Diablos Rojos ha llegado a su fin, Antonio Mohamed dejó en claro que su salida no altera su profesionalismo ni su compromiso con el plantel. Tras la victoria por 2-0 sobre Atlas en la ida de los cuartos de final, el estratega argentino aseguró: "Voy a entregar todo hasta el último partido y luego necesito unas vacaciones".Mohamed explicó que tomó la decisión de comunicar su renuncia con anticipación como un acto de responsabilidad institucional, permitiendo que la directiva tenga tiempo suficiente para organizarse y buscar a su sucesor de cara al inicio del torneo Clausura 2027, programado para el 8 de enero. "Se lo tuve que comunicar y ellos me dieron la opción de decirles a los jugadores y a la prensa para no levantar suspicacias o rumores de peleas", detalló.El entrenador reconoció que las muestras de apoyo recibidas por parte de los seguidores en el Estadio Nemesio Diez lo sorprendieron gratamente. "Ha sido una muestra de cariño constante, un cambio de energía muy lindo. No esperaba tanto cariño y emocionante", expresó, asegurando que el objetivo sigue siendo clasificar a la semifinal. Asimismo, Mohamed insistió en que la noticia de su partida no ha afectado el ánimo del vestidor. "Hay ciclos que se cumplen y ellos se van a entregar al máximo. Pudo salir mal hoy y decir que era porque me iba... Creo que fue lo mejor. Le comunicamos a la gente y a ustedes. Fui muy claro cuando tomé la decisión", añadió, blindando al equipo contra cualquier especulación sobre una supuesta desmotivación.Por su parte, Hernán Crespo, entrenador del Atlas, aseguró que su equipo no dará la eliminatoria por perdida. El estratega argentino resaltó el buen primer tiempo de los Rojinegros en el Nemesio Diez, aunque reconoció la calidad del bicampeón del fútbol mexicano. "Rescato lo del primer tiempo. No merecimos irnos en desventaja. Hemos controlado bastante bien y es una genialidad de un equipo con mucha categoría que no voy a descubrir yo. Van a la Intercontinental", señaló Crespo, quien adelantó que su equipo saldrá a "vender cara la piel" en casa.El encuentro de vuelta de los cuartos de final entre Atlas y Toluca se disputará el sábado 28 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Jalisco. Los Diablos Rojos llegarán con una cómoda ventaja de dos goles, mientras que los Zorros tendrán la misión de darle la vuelta al marcador para mantener vivas sus aspiraciones al título del Apertura 2026.