Este 25 de noviembre, la reconocida árbitra mexicana Katia Itzel García se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una acción simbólica y directa en sus redes sociales. Compartió una fotografía tomada durante un partido nocturno en la que aparece con la tarjeta roja en alto, acompañada del mensaje: “Rompamos el silencio”.Este gesto, habitual en el fútbol para sancionar una falta grave, adquiere un profundo significado en el contexto del 25N: representa una postura de cero tolerancia y una "expulsión" inmediata ante cualquier conducta violenta que no tiene cabida en la sociedad, ya sea en espacios públicos, privados o digitales.El mensaje de García llega en una jornada establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recordar que la violencia contra las mujeres no se limita a las agresiones físicas. Incluye también modalidades psicológicas, sexuales, económicas, patrimoniales, digitales, laborales y políticas, todas las cuales condicionan la vida y la seguridad de las víctimas.Según estimaciones de ONU Mujeres, 736 millones de mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual. La conmemoración del 25N marca además el inicio de los "16 Días de Activismo contra la Violencia de Género", un periodo que se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, promoviendo acciones globales para prevenir y erradicar estas agresiones.Como una de las árbitras que ha puesto en alto el nombre de México en torneos internacionales de la FIFA, Katia Itzel García no es ajena a las críticas, cuestionamientos, discriminación e insultos que a menudo enfrentan las mujeres en el ámbito deportivo. Por ello, su publicación coloca el foco en una urgencia que atraviesa la Liga Femenil en México: la necesidad imperante de que jugadoras, árbitras, aficionadas y trabajadoras cuenten con entornos verdaderamente libres de violencia.La árbitra subrayó que clubes, ligas y federaciones tienen la capacidad y la responsabilidad de establecer protocolos claros, atender denuncias de manera efectiva y evitar que las expresiones machistas se normalicen como parte de la competencia. "El respeto no depende del resultado de un partido ni de la función que cada integrante desempeña dentro del fútbol", destacó.El llamado a "romper el silencio" abarca tanto a quienes sufren agresiones como a quienes son testigos de ellas. El silencio, alimentado por el miedo a represalias, la dependencia económica, la revictimización o la desconfianza en las instituciones, sigue siendo una de las principales barreras para la denuncia. Por ello, el mensaje de Katia Itzel García va más allá de una consigna: plantea la obligación social de escuchar, creer en los testimonios y actuar ante cualquier indicio de control, amenazas o acoso, ya que la prevención requiere atención desde el primer aviso. Con su tarjeta roja en alto, la silbante recordó que el rechazo a la violencia contra las mujeres debe trasladarse de las palabras a los hechos, sin margen para la indiferencia, dentro y fuera de los campos de fútbol.