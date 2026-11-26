Este miércoles, se llevó a cabo un acto de conciliación en los Juzgados de Madrid, un mecanismo previo obligatorio para la interposición de una querella por presunto delito de calumnias. El objetivo era abordar las declaraciones realizadas por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el 12 de mayo y al día siguiente, en las que acusó al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados en alusión al 'caso Negreira'.Sin embargo, fuentes jurídicas confirmaron que no se logró ningún acuerdo entre las partes. Este desenlace deja al FC Barcelona en posición de decidir si adopta medidas legales contra el máximo dirigente blanco, ya sea por la vía civil, a través de una demanda, o por la vía penal, presentando una querella por injurias.Desde Bakú, en las horas previas al encuentro de la Champions League contra el Sabah, Joan Laporta atendió a los medios y expresó sus dudas sobre una eventual rectificación por parte de Pérez, señalando que en la reciente asamblea del club blanco siguieron hablando del Barcelona."Veo que en la asamblea siguieron hablando del Barça. Están obsesionados con hablar del Barça. Acabaremos pidiéndoles royalties (derechos de autor) porque están promocionando su imagen a costa del Barça. Sólo saben hablar del Barça. Tendrían que preocuparse de ellos mismos y dejar a los demás en paz", ironizó el presidente culé. Laporta remarcó que su obligación es "defender los intereses del Barça porque se estaban diciendo unas barbaridades que no eran ciertas", añadiendo que dichas afirmaciones provenían del máximo representante de un club, quien debería tener "quizás más moderación a la hora de hacer este tipo de manifestaciones".El conflicto legal y mediático tiene su raíz en el denominado 'caso Negreira', una investigación que examina los pagos realizados por el FC Barcelona durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él. La Fiscalía sospecha que estos pagos, que superaron los siete millones de euros (unos 7,7 millones de dólares) entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral para obtener un trato de favor. Por su parte, el club azulgrana sostiene de manera firme que dichas cantidades correspondían exclusivamente a conceptos de informes y asesoramiento técnico sobre árbitros, negando cualquier intento de corrupción o manipulación de resultados.