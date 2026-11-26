A través de un comunicado oficial, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) citó a declarar a Sergio Pérez y a un representante de Cadillac Fórmula One Team este viernes 27 de noviembre a las 18:30 horas en el Circuito Internacional de Lusail. El motivo de la convocatoria es la "asistencia tardía a la conferencia de prensa" celebrada el jueves, previa a la penúltima carrera de la temporada 2026.El piloto tapatío no estuvo presente al inicio de la ronda de preguntas junto a Charles Leclerc y Oscar Piastri, incorporándose después de que la sesión ya había comenzado, lo que obligó a atender a los medios en una sesión separada. Según varios reportes, el retraso estaría relacionado con la llegada tardía de su vuelo a Qatar. La audiencia no representa una sanción automática, sino el inicio formal de una investigación para que el piloto y la escudería expliquen los motivos del retraso y la FIA determine si hubo una infracción.La puntualidad en las conferencias de prensa es una obligación formal dentro del programa de medios de la FIA y no queda a criterio de los corredores. Un antecedente relevante ocurrió en el Gran Premio de Mónaco en junio, cuando Lando Norris y Charles Leclerc llegaron tarde a sus comparecencias, lo que derivó en multas de 5,000 euros para McLaren y Ferrari, las cuales quedaron suspendidas por 12 meses.Sin embargo, el caso de Pérez presenta una diferencia clave que los comisarios podrían considerar al definir el castigo: mientras que Norris y Leclerc se incorporaron con la conferencia ya iniciada, el piloto mexicano no participó en la sesión grupal que tenía asignada desde el principio. Esto podría llevar a la FIA a establecer una sanción económica distinta o específica para la escudería Cadillac, aunque una eventual multa no modificaría su posición en la parrilla de salida.La citación de la FIA se suma a un escenario ya de por sí complejo para Checo Pérez en Qatar. El piloto mexicano participará en esta carrera con una penalización previa de cinco lugares en la parrilla de salida.Esta sanción fue impuesta tras ser declarado responsable de la colisión con el brasileño Rafael Câmara, de Haas, durante el Gran Premio de Las Vegas. En aquel incidente, al intentar un adelantamiento en la curva 14, el contacto dejó a Pérez fuera de la competencia. Originalmente se le impusieron 10 segundos de penalización, pero al retirarse de la carrera, la sanción se transformó en una caída de cinco posiciones para su siguiente compromiso, que será este domingo 29 de noviembre a las 10:00 a.m. (tiempo del centro de México).