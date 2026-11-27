La derrota de los Cowboys (5-7) ante sus rivales divisionales estuvo marcada por una polémica decisión táctica en los instantes finales. Con una ventaja de dos puntos y apenas 55 segundos por jugar, Brian Schottenheimer ordenó intentar un cuarto down y una yarda desde la yarda 39 de Filadelfia. La jugada terminó en desastre cuando el liniero defensivo Ty Robinson capturó a Dak Prescott para una pérdida de nueve yardas.Este error permitió a los Eagles colocarse en posición para que Jake Elliott conectara un impresionante gol de campo de 59 yardas con solo dos segundos en el reloj, sellando la victoria 39-38. La decisión de correr el balón en esa situación sorprendió incluso al propio Robinson, y no pasó desapercibida para figuras externas como la superestrella de la WNBA, Caitlin Clark, quien expresó su desconcierto ante la jugada.A pesar del desplome y de que las esperanzas de llegar a los playoffs ya no son realistas, Jerry Jones se mantuvo firme en su respaldo a Schottenheimer. Cuando fue cuestionado sobre un posible cambio de entrenador, el propietario fue claro: "No lo anticiparía".Jones argumentó que el equipo tiene una mejor oportunidad de ganar los próximos partidos y ser competitivo sin realizar cambios en la dirección técnica en este momento. Por su parte, Schottenheimer aseguró hacer caso omiso al ruido mediático sobre su continuidad, declarando: "No me preocupa eso. Me preocupan los muchachos en ese vestuario, y eso no me afecta".El respaldo de Jones a Schottenheimer se produce después de que la franquicia ya realizara movimientos significativos en el cuerpo técnico a mitad de temporada. Dallas incorporó a Mike Pettine como asistente principal para el coordinador defensivo debutante, Christian Parker, de 34 años.Poco después, los Cowboys le retiraron a Parker la responsabilidad de mandar las jugadas defensivas para dársela a Pettine, quien cumplió 60 años hace pocas semanas y decidió salir de su retiro para ayudar al equipo. Jones ya había adelantado que no vendrían más cambios de entrenadores, una postura que reiteró antes de que el equipo disfrute de una pausa de 10 días. Los Cowboys buscarán reagruparse durante este periodo antes de enfrentar a los Seattle Seahawks en un partido de lunes por la noche el 7 de diciembre.