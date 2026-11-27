Marc Márquez eligió una forma poco convencional y emotiva para comunicar el fin de su carrera en la élite del motociclismo. Antes de los entrenamientos libres en el circuito de Valencia, sorprendió a compañeros y aficionados con una serie de carteles inspirados en la icónica escena de la película Love Actually.El piloto reveló que la idea surgió mientras paseaba a su perro con su novia, Gemma. Utilizó inteligencia artificial para elaborar los mensajes, que ella se encargó de imprimir, tras haberle explicado sus intenciones la noche anterior a Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati. Tras revelar su decisión, reunió a los pilotos presentes en el escenario para una fotografía grupal, momento en el que les recordó que "nadie es eterno" y le susurró a su amigo Dani Pedrosa: "Te hice caso".Durante la conferencia de prensa, Márquez fue contundente al explicar que la razón principal de su retiro es el riesgo físico. Aclaró que no siente miedo a la velocidad ni a las motocicletas, sino a las consecuencias de los accidentes. "Empecé a sentir miedo, no a las motos ni a la velocidad, sino a que tengo una lesión que me afecta", confesó. Aunque tenía un contrato con Ducati y se sentía competitivo, las caídas en Indonesia y Francia reavivaron sus problemas de salud. El piloto detalló que sufrió episodios de diplopía (visión doble) durante 48 horas tras el Gran Premio de Indonesia y otras 12 horas en Le Mans. Esto lo llevó a asumir menos riesgos en la segunda mitad de la temporada. La decisión final la tomó después del Gran Premio de Japón en Motegi, manteniéndola en secreto (solo su hermano Álex lo sabía) para no perder el enfoque en la lucha por el campeonato.Nacido el 17 de febrero de 1993 en Cervera, España, Marc Márquez escribió su nombre con letras de oro en la historia del deporte. Debutó en el mundial en 2008, ganó su primer título en 2010 y se coronó en Moto2 en 2012. Su salto a MotoGP en 2013 con Honda fue histórico: se convirtió en el campeón más joven de la categoría reina a sus 20 años, sumando títulos consecutivos en 2013 y 2014.Su trayectoria no estuvo exenta de obstáculos, destacando la grave lesión de 2020 que requirió cuatro intervenciones quirúrgicas y lo puso al borde del abandono. Sin embargo, su resiliencia lo llevó a fichar por Gresini y posteriormente a Ducati, donde recuperó su mejor versión. Con dos títulos consecutivos en la escudería italiana, Márquez alcanza la cifra de 10 campeonatos mundiales y 8 coronas en MotoGP, superando solo por Giacomo Agostini y Ángel Nieto en el palmarés del motociclismo en circuito, y dejando un legado que será recordado por generaciones.