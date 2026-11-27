El partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 entre Pachuca y Chivas dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada antes incluso de que terminara el encuentro. Durante la primera mitad, el entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, comenzó a mostrar su inconformidad con algunas decisiones arbitrales desde la zona técnica.La situación escaló hasta que el estratega argentino sostuvo un intercambio directo con la silbante Katia Itzel García, quien se aproximó para intentar controlar la situación y explicar sus determinaciones. Ante la persistencia de las protestas del técnico rojiblanco, la árbitra optó por mostrarle la tarjeta amarilla. El momento, captado en video y rápidamente viralizado en redes sociales, mostró cómo otros integrantes del cuerpo técnico de Chivas tuvieron que intervenir para pedirle a Milito que se retirara y evitar así una sanción disciplinaria más severa, como la expulsión.Este tipo de episodios son comunes en la fase final del campeonato, donde la presión y la intensidad se elevan con el paso de los minutos. Cabe destacar que este no es el primer encuentro en el que Katia Itzel García protagoniza momentos de tensión con integrantes de los cuerpos técnicos del futbol mexicano; previamente ha tenido diferencias notorias con otros estrategas, como Antonio Mohamed, quien suele manifestar su desacuerdo cuando considera que una decisión perjudica a su equipo. La intervención de García con Milito volvió a poner bajo los reflectores la compleja relación entre los encargados de impartir justicia en el campo y los directores técnicos, quienes buscan desde la banca influir en el desarrollo del compromiso.Más allá de la discusión en la banda, el resultado deportivo favoreció al equipo local. Pachuca consiguió imponerse por 2-1 en el Estadio Hidalgo. El héroe del encuentro fue Oussama Idrissi, quien fue determinante para los Tuzos al anotar los dos tantos de la victoria. Sin embargo, el marroquí no pudo celebrar el triunfo completo en el campo, ya que terminó siendo expulsado después de recibir una segunda tarjeta amarilla por la forma en que celebró uno de sus goles, lo que lo dejará fuera del compromiso de vuelta.Con este panorama, la serie aún tiene mucho por resolver. Chivas tendrá la obligación de buscar la remontada en el partido de vuelta, aprovechando su condición de local en el Estadio Akron. Por su parte, el equipo hidalguense buscará defender la ventaja conseguida en casa, aunque deberá hacerlo sin una de sus piezas clave ofensivas. La discusión entre Milito y Katia Itzel García quedará como el preludio de una eliminatoria que comenzó con polémica y promete mantener la tensión hasta el último minuto.