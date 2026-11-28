Giannis Antetokounmpo firmó una actuación dominante este viernes 27 de noviembre, sellando su primer partido con los Miami Heat con al menos 20 puntos y 20 rebotes. Sus 23 capturas de rebote, 19 de ellos en el lado defensivo, marcaron la mejor marca de su carrera en la liga estadounidense. Este rendimiento fue clave para que los Heat aseguraran su octava victoria en los últimos nueve juegos y mejoraran su récord a 3-1 en la fase de grupos de la Emirates NBA Cup.Los Heat llegaron a dominar el marcador con una ventaja de hasta 23 puntos. Sin embargo, los Knicks, impulsados por Jalen Brunson, recortaron la diferencia y pusieron el partido al borde del abismo. Brunson, máximo anotador del encuentro con 27 puntos y 8 asistencias, tuvo la oportunidad de igualar el marcador desde la línea de tiros libres tras una falta en los últimos segundos, pero falló el primer lanzamiento. En la jugada final, su intento de triple para forzar el empate se quedó corto, sellando el trascendental triunfo de Miami en Nueva York.Además de la brillantez de Antetokounmpo, Bam Adebayo fue fundamental para los Heat, liderando al equipo en anotación con 25 puntos, a los que sumó 7 rebotes y 2 tapones. Davion Mitchell también aportó desde la banca con 12 puntos y 9 asistencias. Por el lado de los Knicks, Karl-Anthony Towns registró un doble-doble con 19 puntos y 10 rebotes (su 18º consecutivo), mientras que Mikal Bridges añadió 16 unidades.La derrota rompió una racha de seis victorias consecutivas para los Knicks y los eliminó matemáticamente de la NBA Cup, ya que necesitaban ganar y esperar otros resultados para avanzar como comodín de la Conferencia Este. Antes del encuentro, su entrenador, Mike Brown, había restado importancia a la posible eliminación, recordando el desgaste físico y mental que sufrió el equipo la temporada pasada. Por su parte, Miami, que comenzó la temporada con cuatro derrotas, sigue alimentando su excelente momento con su undécima victoria en 14 partidos disputados.