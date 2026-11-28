El Inter Miami vio frustradas sus esperanzas de revalidar el título de la MLS 2025 este viernes, al caer eliminado por el Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs. Tras perder el primer duelo en casa por un contundente 0-3, el equipo necesitaba una victoria por la mínima en Ohio para forzar un tercer y decisivo partido en Miami. Sin embargo, en el minuto 92, el internacional marroquí Anass Zaroury asistió con un centro perfecto al interior del área, y el uruguayo Santiago Rodríguez aprovechó para fusilar la portería de Dayne St. Clair, desatando la euforia del Crew y la desesperación del Inter.Esta eliminación en primera ronda evoca el fantasma de 2024, la primera temporada de Lionel Messi en Miami, cuando el equipo también cayó prematuramente a manos del Atlanta United. El resultado pone el broche final a una campaña muy por debajo de las expectativas para la franquicia más costosa de la historia de la liga. A la temprana salida en los playoffs, se suman las eliminaciones en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup ante Nashville y en la fase de grupos de la Leagues Cup.Consciente de la enorme desventaja del marcador global, el Inter Miami se plantó en Columbus con un planteamiento eminentemente defensivo. La pareja de centrales brasileños, formada por Casemiro y Micael, se convirtió en un muro que mantuvo el 0-0 en el marcador hasta los instantes finales.El equipo de Florida gozó de algunas oportunidades, incluyendo un lanzamiento de falta de Messi en la primera parte, pero su línea ofensiva estuvo más desacertada de lo habitual bajo la fría e incesante lluvia de Columbus. La ocasión más clara del partido la tuvo el argentino-mexicano Germán Berterame, quien remató de cabeza a pocos centímetros de la portería tras una excelente jugada de estrategia, pero envió el balón por encima del travesaño en el minuto 83, un fiel reflejo de las dificultades ofensivas que ha arrastrado el equipo en esta recta final de temporada.Por su parte, el Columbus Crew ha demostrado un estado de forma envidiable, ganando nueve de sus últimos diez partidos bajo la dirección del técnico francés Laurent Courtois. El estratega ha logrado darle la vuelta a un equipo que sufrió para clasificarse a la postemporada, accediendo a ella en la última posición de la Conferencia Este. Con esta victoria, el Crew avanza a los cuartos de final de los playoffs, donde esperará al ganador de la eliminatoria entre el Philadelphia Union y el New England Revolution. Por ahora, los de Boston llevan la ventaja tras imponerse 2-0 en el primer partido de su serie.