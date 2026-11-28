Lo que parecía ser una victoria cómoda para la Selección Mexicana se transformó en una pesadilla en la segunda mitad. Los "12 Guerreros" salieron del vestidor con una ventaja de 43-31 al medio tiempo, mostrando control total de las acciones. Sin embargo, en el tercer periodo, el equipo sufrió un desplome ofensivo inexplicable, logrando anotar apenas 8 puntos en toda la parcial. Esto permitió a los chilenos recuperar el ritmo, acortar la diferencia y meterse de lleno en el juego de cara al último cuarto.El último periodo estuvo lleno de imprecisiones por parte de ambos equipos, pero el desenlace fue particularmente doloroso para el conjunto azteca. Con apenas 26 segundos por jugarse y una ventaja de un punto para México, el chileno Sebastián Carrasco robó el balón a Jaron Martin y se lo entregó a Ignacio Varela, quien conectó un triple que devolvió la ventaja a los sudamericanos.En los últimos 10 segundos, México tuvo dos oportunidades claras para empatar o ganar el partido, pero no pudo capitalizarlas. Primero, Gael Bonilla fue enviado a la línea de tiros libres tras una falta, pero falló ambos intentos. Luego, JJ Ávila logró capturar un rebote ofensivo y también fue fouleado, pero desaprovechó sus dos disparos desde la línea. En un último y desesperado intento, Pako Cruz logró ganar la tabla ofensiva y lanzó un triple para ganar el juego, pero el balón no cayó, confirmando la amarga derrota.Con este resultado, el Tri de basquetbol se mantiene como el mejor cuarto lugar de la eliminatoria, con un récord de 5-4 y 14 puntos, lo que por ahora lo deja en zona de clasificación al Mundial. Sin embargo, esta derrota fue una oportunidad perdida de oro para distanciarse de Bahamas, que le pisa los talones con 13 unidades y también busca ese codiciado cuarto puesto.A México le quedan tres partidos cruciales para concretar el ansiado boleto. El próximo compromiso será este lunes como visitante ante Brasil. Posteriormente, todo se definirá en la ventana de febrero de 2027, donde los aztecas visitarán a Colombia y cerrarán la eliminatoria como locales ante Chile, en un duelo que ahora se antoja definitivo.El Mundial de Basquetbol FIBA 2027 se disputará del 27 de agosto al 12 de septiembre en Doha, Catar, un escenario que la Selección Mexicana aún sueña con alcanzar tras este tropiezo en tierras chilenas.