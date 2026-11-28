El futuro legal de Dani Alves está marcado en el calendario judicial. Este martes 1 de diciembre de 2026, los magistrados del Tribunal Supremo de España se reunirán para deliberar sobre los recursos presentados contra la sentencia que lo absolvió del delito de agresión sexual. Este paso es crucial, ya que el alto tribunal deberá determinar si el fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ajustó a derecho o si, por el contrario, debe ser anulado, lo que reabriría el proceso judicial.El caso ha atravesado diversas instancias con resultados opuestos. Inicialmente, la Audiencia de Barcelona condenó a Alves a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, posteriormente el TSJC revocó dicha sentencia y decretó su absolución, basándose en la presunción de inocencia y la supuesta insuficiencia probatoria. Esta decisión generó un fuerte rechazo por parte de la Fiscalía y la representación de la víctima, quienes interpusieron recursos ante el Supremo para impugnar la absolución y restablecer la validez de las pruebas originales.El eje de la controversia jurídica radica en cómo el TSJC valoró el testimonio de la denunciante. El tribunal catalán cuestionó su credibilidad argumentando que ella ingresó voluntariamente al baño donde ocurrieron los hechos. La Fiscalía ha calificado este razonamiento como "no racional", advirtiendo que validar tal criterio sería "retroceder siglos" en la comprensión del consentimiento sexual. El Ministerio Público sostiene que el consentimiento inicial para entrar a un espacio no implica autorización para actos posteriores y que este puede ser retirado en cualquier momento, un principio fundamental que consideran vulnerado en la absolución.Es importante destacar que, en esta fase de revisión, el Tribunal Supremo no tiene la facultad de dictar directamente una nueva sentencia condenatoria. Sus opciones principales son: