La WWE emitió un comunicado este viernes confirmando la muerte de Jermaine Haley, quien competía bajo el nombre de Bronson Reed. Aunque la compañía no proporcionó detalles específicos sobre la causa exacta del deceso, señaló que fue producto de complicaciones médicas. "Estamos devastados al anunciar que Jermaine Haley, conocido por los fans de la WWE como Bronson Reed, falleció el día de hoy. Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias están con la familia, amigos y fans de Jermaine", expresó el comunicado oficial.El trágico desenlace ocurre pocas semanas después de que Reed sufriera un severo accidente a principios de noviembre durante el evento Crown Jewel en Riad, Arabia Saudita. El incidente ocurrió en un segmento de la lucha por los Campeonatos en Parejas de RAW entre The Vision (Bron Breakker y Logan Paul) y el dúo de Je'Von Evans y Penta. Durante la contienda, Oba Femi intervino para sacar a Reed de la lucha, lanzándolo desde la plataforma de entrada a través de un par de mesas de madera. Según reportó el periodista especializado Bryan Álvarez, el luchador fue operado de urgencia en Arabia Saudita por múltiples fracturas en las costillas y una laceración en el riñón. Tras estabilizarse, Reed regresó a Estados Unidos el 17 de noviembre para continuar su proceso de recuperación en casa.Este no fue el primer contratiempo físico importante para el luchador en su etapa con la empresa. En 2024, Reed sufrió una fractura de astrágalo (un hueso del tobillo y el retropié), lo que lo mantuvo alejado de los rings por un periodo considerable.Nacido en Adelaida, Australia, Haley comenzó su carrera en el circuito independiente de su país natal, expandiendo posteriormente su trayectoria a Japón, Inglaterra y Estados Unidos. En 2019 dio el salto a la WWE, integrándose al territorio de desarrollo NXT, donde logró convertirse en Campeón Norteamericano con un reinado de 21 días antes de ser liberado de su contrato en 2021. Tras un breve pero destacado paso por New Japan Pro Wrestling (NJPW) e Impact Wrestling, regresó a la WWE (bajo la gestión de TKO) en 2022. En esta segunda etapa, alcanzó nuevos hitos, como ganar el André the Giant Memorial Battle Royal en 2024 y, más recientemente, unirse a la facción The Vision en 2025, consolidándose como una pieza clave del roster hasta su prematura partida.