Descarta INE violencia política de género

CDMX

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que la denuncia hecha por Xóchitl Gálvez contra Andrés Manuel López Obrador y miembros de su equipo por violencia política de género es improcedente, ya que los mensajes denunciados han sido hechos dentro del debate público “y la crítica dura” que hace el presidente contra los opositores a su Gobierno “no necesariamente se refieren a la quejosa por su condición de mujer, sino por su actividad y aspiraciones políticas”, dice el documento de conclusiones del árbitro electoral.

El pasado 10 de julio, la aspirante presidencial para la alianza opositora Va por México denunció al presidente y a varios miembros de su equipo de comunicación ante el INE tras las menciones hechas en varias conferencias matutinas de López Obrador por “reproducir patrones y estándares históricos que han colocado a la mujer siempre por debajo de los intereses y estrategias de los hombres”. En la denuncia, Gálvez también hizo alusión a los mensajes emitidos por el Gobierno en sus redes sociales oficiales y solicitó que se pusieran en marcha medidas cautelares para que las transmisiones de dichas conferencias y los mensajes en sus sitios fueran retirados.

Gálvez denuncia las muchas veces que el presidente se ha referido a ella como “la candidata de la mafia en el poder” o “la candidata de [Carlos] Salinas, [Vicente] Fox, Claudio X. González y otros traficantes de influencias”. También la ha acusado de estar siendo “inflada” por empresarios. “En las conferencias mañaneras y en los mensajes de Twitter difundidos por el Gobierno federal se sostuvo que: mi camino está decidido por diversos hombres, que cualquier aspiración que pueda tener depende de lo que diga un grupo de hombres, y que me está inflando ese grupo de hombres, no la ciudadanía ni mi trayectoria”, ha dicho la senadora en su denuncia.

El INE rechazó dictar medidas cautelares debido a una serie de argumentos que justifican que no se trata de violencia enfocada al género hacia la senadora: “.. del análisis preliminar de los mensajes denunciados, se advierte que las publicaciones denunciadas, no reproducen o generan, de manera evidente, estereotipos discriminatorios ni tampoco colocaron en una situación de desventaja a la denunciante, sino que se emitieron como una crítica propia del debate político, por lo que, desde una perspectiva preliminar, no es posible considerar que tengan la intención de menoscabar o restar su valor como aspirante a ser la responsable para la construcción del llamado “Frente Amplio por México” y, por ende, que se violentó su derecho a participar en igualdad de condiciones frente a los aspirantes hombres”.

Al respecto, la consejera electoral Claudia Zavala se pronunció sobre la conclusión aclarando que, en su opinión, la medida debió de ser procedente “toda vez que en un asomo preliminar es posible advertir la subordinación de la denunciante a un grupo de hombres invisibilizando su propia trayectoria política y profesional mediante estereotipos de género”, ha dicho en su cuenta de Twitter. Por este dictamen, el INE no retirará, como lo había pedido Xóchilt Gálvez, las conferencias matutinas del 10, 11 y 17 de julio, “por no tratarse de conductas presuntamente antijurídicas”.

La pelea que ha escalado públicamente y en los tribunales entre el presidente y la aspirante presidencial no parece tener fin pese a las muchas advertencias de la autoridad electoral. El pasado viernes, López Obrador hizo referencia a la senadora asegurando que hará una pausa en mencionarla tras haber resultado ganador en esta batalla.