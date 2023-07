Desiste AMLO de denuncia contra abogado de García Luna

CDMX

El presidente Andrés Manuel López desistió de denunciar al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, por difamación y daño moral por pretender involucrarlo con Jesús “El Rey” Zambada y el cártel de Sinaloa durante el juicio contra el exsecretario de Seguridad.

El mandatario dijo que tras realizar una consulta con abogados para ver si podría proceder contra De Castro, éstos le indicaron que no puede denunciarlo debido a que las leyes en Estados Unidos protegen a los litigantes y en la argumentación él asegurará que sólo estaba haciendo su trabajo que es defender a su cliente.

“Resulta que hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes, goza de impunidad y no se puede, no procede una denuncia en contra de él. Hay, vamos a decir, tesis, jurisprudencia en el derecho en Estados Unidos, en las leyes de Estados Unidos que protegen a los abogados, no se les puede acusar por difamación y daño moral”, dijo en su mañanera de este jueves 20 de julio de 2023.

“La recomendación es no se puede porque él va a decir que está cumpliendo con su deber de defender a su cliente y que puede preguntar cualquier cosa, que es parte de su oficio”, agregó.

Ante ello, López Obrador dijo que está redactando una carta que le enviará a César de Castro y la cual es una forma de protesta por no poder proceder contra quien calumnia. Estimó que la próxima semana hará público el contenido de la misiva.

“Le estoy mandando una carta que la voy a hacer pública para explicar eso que también es al mismo tiempo una protesta porque no es posible que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador o goce de impunidad, todos estos abogados, es algo muy peculiar”, lamentó.

En febrero, el abogado de García Luna se refirió a la denuncia que pretendía interponer el presidente López Obrador por lo sucedido en el juicio y aseguró que sólo se trató de una pregunta que le hizo a un testigo.

«Yo hice una pregunta a un testigo acerca de lo que él había dicho. Entonces, eso es lo que ustedes escucharon», le dijo a reporteros al salir de la corte federal de Brooklyn, Nueva York.

¿Por qué López Obrador quería denunciar al abogado de García Luna?

Durante el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, en el que finalmente fue hallado culpable de narcotráfico, el abogado César de Castro interrogó a Jesús El Rey Zambada, uno de los testigos en contra de su cliente, sobre los sobornos que pagó y en uno de ellos nombró a López Obrador.

De Castro aseguró que El Rey Zambada había declarado que había entregado 7 millones de dólares para una campaña de López Obrador y presionó al hermano de Ismael El Mayo Zambada para que lo confirmara durante el contrainterrogatorio; sin embargo, el narcotraficante lo rechazó.

“No podría haber dicho eso porque no es cierto”, le respondió El Rey Zambada y aclaró que en el testimonio en el que refirió que entregó dinero a Gabriel Regio cuando era subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal este le dijo que sería para una campaña, pero no supo cuál.

César de Castro pretendía desestimar el testimonio de El Rey Zambada al hacer evidentes las contradicciones en sus declaraciones, ya que éste afirmó que sí conoció personalmente a García Luna y en dos ocasiones se reunió con él para entregarle sobornos del cártel de Sinaloa para permitirles operar incluso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual usaban para el trasiego de cocaína.