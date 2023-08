Diamondbacks arrebatan triunfo

PHOENIX, Ariz



Tommy Pham mandó dos carreras al plato en un racimo de tres en la entrada once, para que los Diamondbacks de Arizona remontaran para vencer 4-3 a los Rangers de Texas la noche del lunes

Abajo 1-3 y a un strike de perder, Geraldo Perdomo puso 2-3 la pizarra con doblete al derecho para que anotara Gabriel Moreno antes de que Pham remolcara la del empate y la del gane en los spikes de Ketel Marte quien había sido caminado intencionalmente y Perdomo ante el derrotado Will Smith

Nathaniel Lowe había dado delantera a los Rangers al mandar dos al plato con imparable en la parte alta de la entrada once. Con dos strikes y dos outs, Lowe dio imparable al izuqierdo ante Kevin Ginkel para mandar al plato a Corey Seager y Ezequiel Durán.



Marte había empatado el score en la novena cn cuadrangular solitario ante Aroldis Chapman quien echó a perder una labor de ocho entradas en blanco de Jordan Montgomery quien diseminó cuatro hits.



Luego de duelo de ceros por seis entradas, Adolis García dio delantera a los Rangers con cuadrangular solitario en ls séptima frente a Slade Cecconi, quien originalmente estaba anunciado para ir como abridor

El segundo de la serie es el martes desde las 18:40 El derecho Zac Gallen (13-5) abre por los Diamondbacks frente a Jon Gray (8-6) por los Rangers



La victoria puso a los Rangers dos juegos adelante de los Astros de Houston en el liderato del Oeste de la Liga Americana. Arizona, que venía de ganar tres de una serie de cuatro partidos ante los Padres en San Diego, se acercó a un juego de los Gigantes en la puja por el último boleto wildcard de la Liga Nacional

El Diario