Doblete de Hermoso en triunfo español

AUCKLAND, NZ

Como tantas veces anteriormente, Jennifer Hermoso fue la punta de lanza de España la noche del miércoles.

Hermoso marcó dos goles y asistió en otro en su partido número 100 como internacional y España arrolló el miércoles 5-0 a Zambia, una victoria que metió a La Roja y a Japón en los octavos de final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda.

España y Japón son las primeras selecciones en lograr el boleto para la siguiente fase del máximo torneo de selecciones. Su partido del lunes en Wellington, en la última jornada del Grupo C, decidirá cuál de las dos avanza como primera de la llave.

“Me alegro mucho por estar en octavos, por momentos del partido”, dijo el seleccionador español Jorge Vilda. “España es una selección de 23 jugadoras. Eso ha quedado claro. Y aún no hemos visto a la mejor España”.

“Este equipo no sabe salir a otra que cosa que sea a ganar y así será también ante Japón. También estoy contento por Jenni, por los 100 partidos”.

Hermoso, la máxima goleadora española de todos los tiempos, abrió su cuenta personal con un remate de cabeza tras un centro perfecto de Alexia Putellas a los 13 minutos. Después aprovechó un rechace para anotar a puerta vacía a los 70, un tanto que fue anulado por fuera de juego pero acabó subiendo al marcador tras una larga revisión de la jugada.

Teresa Abelleira Izq y Olga Carmona celebran uno de los goles de España



“Lo he celebrado como una loca”, dijo Hermoso. “Tenía la esperanza de que lo diera. Marcar un segundo gol en un Mundial se me va a quedar marcado para siempre”.

Hermoso destacó la conexión que tiene con sus compañeras Putellas, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey.

“Jugamos con los ojos cerrados. Jugamos al fútbol de memoria”, dijo Hermoso, quien milita en el Pachuca de México. “Me da igual ser delantera o no, lo importante es estar en el campo y rendir”.

Teresa Abelleira estrenó el marcador a los nueve minutos de juego con un potente lanzamiento desde fuera del área que batió a la guardameta Eunice Sakala por la escuadra derecha. Fue su segundo gol con la selección nacional.



Alba Redondo firmó otro doblete, con dianas a los 69 y a los 85 minutos.

El ataque español se benefició de tener enfrente a la tercera arquera del conjunto africano. Sakala fue titular luego de que la portera titular de Zambia y la segunda causaron baja por lesión y expulsión, respectivamente.

Españolas y japonesas afrontarán la última fecha con el ideal de seis puntos. En caso de un empate, España tendrá a su favor la diferencia de goles.

Zambia, debutante en un Mundial femenino, sigue en busca de su primer punto y gol en el torneo. En un duelo de eliminadas, Zambia enfrentará a Costa Rica en Hamilton.