El Sol de México brilla mucho más

Buenos Aires

Luis Miguel conquistó a sus fanáticos con su regreso a los escenarios no sólo por el inicio de su Tour 2023, sino también por lo bien que luce físicamente y la actitud que tuvo anoche en la Movistar Arena de Buenos Aires.

Acompañado por una orquesta de músicos y coristas en vivo, el cantante ofreció un espectáculo enérgico que logró enloquecer a sus seguidores desde sus primeros temas.

Desde las 21:00 horas locales, múltiples usuarios compartieron algunos fragmentos del esperado show que arrancó con Luis Miguel emergiendo desde el centro del escenario con un amanecer de fondo, una aparición que despertó los gritos de toda su audiencia, la que esperó cinco largos años para vivir el reencuentro.

En los videos en redes sociales se vio al cantante lucir perfecto de pies a cabeza, vestido con un traje negro con camisa blanca, el cual entallado le hizo relucir su esbelta figura. Al conjunto le agregó su blanca sonrisa de oreja a oreja, su bronceado y su clásico peinado encopetado que no duró ni dos segundos estable debido a sus meneos en todo el escenario.

Entre las publicaciones compartidas se pudo observar también al artista ofreciendo poderosas interpretaciones cargadas de energía y entre saltos, giros de cadera y su icónica patada durante su éxito Será que no me amas, con el cual El Sol de México abrió su show e hizo regresar a su público a sus mejores tiempos.

Abriendo los brazos como si quisiera abrazar a cada uno de los 15 mil asistentes que acudieron al reencuentro, el cantante de 53 años se entregó de principio a fin ofreciendo un éxito tras otro como Amor, amor, amor y Suave, deleitando y emocionando a su público, quienes correspondían la entrega entre gritos y aplausos.

“Me parece que está rejuvenecido, Micky!”, “No puede ser, se ve súper bien!” y “Con ustedes, su majestad”, son algunos de los comentarios que pudieron leerse en redes sociales como respuesta a las publicaciones.

De acuerdo con el diario La Nación, Culpable o no fue uno de los hits que más emocionó a su audiencia, un éxito que cobró fuerza bajo la producción de Luis Miguel, la serie, donde Diego Boneta trajo de vuelta el clásico bajo su propia versión.

Y si bien hubo un pequeño incidente con el cantante entrando un poco tarde a la melodía, lo resolvió rápidamente con simpatía.

Dormir contigo fue otro de los temas sorpresa de la noche, pues cibernautas comentaron que no era un tema recurrente en su setlist; su romántica interpretación de la canción compuesta por Armando Manzanero provocó que los asistentes extendieran sus manos a los aires siguiendo el compás de la melodía, creando una gran fotografía dentro del recinto completamente repleto.

En cuanto a su voz, el cantante demostró que también está en su mejor forma, alcanzado las notas altas a la perfección, derritiendo a sus fans, quienes pese a su emoción no interrumpieron la interpretación hechizados por su voz.

A lo largo de la velada, El sol se mostró en su hábitat natural, y como si no hubiera pasado el tiempo, se movió como pez en el agua alrededor de la tarima mostrando seguridad a cada paso y movimiento.

Te necesito, Es por ti y Hasta que me olvides también formaron parte de su repertorio, el último creando una alianza entre el cantante y su público creando un inmenso coro cuando todos corearon al unísono, emocionando al artista, quien hasta ese momento no había hecho pausas para hablar con su audiencia.

Otra de los momentos favoritos de la noche llegó cuando desde las pantallas se leyó la leyenda “Boleros”, dando paso a un set en honor al género y con canciones como No me platiques más, Usted, La puerta y La barca.

El segmento llegó a su punto máximo con la adhesión de otros éxitos como Por debajo de la mesa, No sé tú, Somos Novios y Como yo te amé, y finalmente temas como Por una cabeza, Volver y El día que me quieras.

Dejando lo mejor para el final, el cantante reservaba una sorpresa para su público que trajo a su show a dos figuras referentes del gremio, la primera Michael Jackson, ofreciendo a su audiencia una colaboración que nunca llegó a concretarse hasta esa noche, con la que a través de un holograma interpretó junto a Jackson el clásico de Charles Chaplin Smile cautivando a sus fans.

La segunda aparición no fue menos importante, pues contó con la voz de Frank Sinatra, junto a quien creó una falsa colaboración de su canción Come Fly With Me, uniendo sus voces en vivo dentro del tema que fue incluido en el disco Duets del icono estadunidense.

De ahí las emociones de la velada fueron in crescendo, pues de acuerdo con el diario El Clarín, la siguiente parte de la noche contó con un segmento con mariachis, que se unieron en canciones como La fiesta del mariachi.

Una nueva sección bajo la leyenda pop llegó con temas como Quiero, Qué nivel de mujer, No me puedes dejar así y La incondicional.

Para el gran final con el último bloque, el artista preparó sus mejores éxitos para cerrar con broche de oro: Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul, Isabel y Cuando calienta el sol resonaron bajo un recinto que se impregnó de una lluvia de papelitos y pelotas gigantes.

Su gran regresó finalizó bajo el éxito mexicano Cucurrucucú paloma, con el que el cantante se despidió satisfecho de haberlo dado todo a un público que mantuvo intacto el cariño y la emoción a su ídolo.